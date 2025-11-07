Veinte nuevos Graduados Sociales juran su compromiso profesional en el TSXG Germán Barreiros

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense celebró esta tarde la jura de veinte nuevos colegiados y colegiadas en un acto que tuvo lugar en la Sala Primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la Plaza de Galicia de A Coruña.

Durante la ceremonia actuaron como padrinos Isidro Pousada Vales, presidente de Honor del Colegio; Germán Prieto-Puga Somoza, ex presidente de la entidad; Manuel Núñez Carreira, presidente del Consello Galego de Colexios de Graduados Sociais y del Colegio de Lugo; y Raúl Gómez Villaverde, presidente del Colegio de Pontevedra.

El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras, fue el encargado de cerrar el acto, destacando el compromiso y la responsabilidad que asumen los nuevos profesionales en el ejercicio de la Graduado Social.

Cena anual y centenario de la profesión

Tras la jura, el Colegio celebra su cena anual de confraternidad en el Pazo de Vilaboa (Culleredo), una cita especialmente significativa al conmemorarse el centenario de la profesión.

Más de 160 personas participan en el encuentro, entre colegiados, acompañantes e invitados. Asisten, entre otras autoridades, el propio Ignacio Picatoste Sueiras; el jefe de la Sala de lo Social del TSXG, Luis Fernando de Castro; el director territorial de la Inspección de Trabajo, Demetrio Fernández; y los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INSS, Miguel Planas y Eva Fernández, respectivamente.

También, José Canalejas, presidente del Colegio de Economistas; Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos; Moisés García, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol; y Jesús Vázquez Forno, director de la ERLAC.