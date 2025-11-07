Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Vanesa Martín agota las entradas para su concierto en A Coruña

La artista estará el 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera

Redacción
07/11/2025 21:19
Vanesa Martín
Vanesa Martín

Vanesa Martín ha agotado las entradas para su concierto del próximo 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. 

Este evento, incluido dentro de “Concertos do Xacobeo”, está organizado por Cávea Producciones y patrocinado por la Xunta de Galicia

Concierto de Vanesa Martín

Más información
Un momento de la presentación en el Palacio de la Ópera

Tres conciertos que refrendan a A Coruña como "referente da música en vivo"

Más información

Vanesa Martín ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca. Con su inconfundible sensibilidad y letras que tocan el alma, la artista presentará su nuevo trabajo discográfico, “Casa Mía”, una colección de canciones inéditas que prometen enamorar a sus seguidores. 

La gira con la que recorre las principales ciudades de España y otras internacionales, es un viaje lleno de emociones, música y conexión única con su público. 

Te puede interesar

En los Almacenes Vicente de la Fuente sellan todas las entradas para evitar la entrada de agua

Cuando el agua sube, ellos se actúan: el ‘ceremonial’ de los empresarios del Puerto de Betanzos para salvar sus naves
Lucía Tenreiro
Las castañas fueron las grandes protagonistas de Ciudad Escolar

Labañou y San Roque palian el frío con chocolate y castañas en la fiesta del otoño gallego
Dani Sánchez
Padres y alumnos en la movilización de esta mañana, en las puertas del CEIP de Prácticas

El colegio de A Coruña que lleva un año esperando para ser reformado
Dani Sánchez
Veinte nuevos Graduados Sociales juran su compromiso profesional en el TSXG

Veinte nuevos Graduados Sociales juran su compromiso profesional en el TSXG
Redacción