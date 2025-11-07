Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un estudiante coruñés, entre los premiados por el Ministerio de Educación por las Olimpiadas Científicas

Se trata de Miguel Cores Mejuto, del IES Fernando Wirtz

Redacción
07/11/2025 15:17
Foto de los estudiantes premiados
Foto de los estudiantes premiados

Un total de 71 estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato han recibido este viernes en la Biblioteca Nacional, en Madrid, los premios nacionales de las Olimpiadas Científicas 2025 y el reconocimiento del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por sus éxitos en las fases internacional e iberoamericana de estas competiciones. Entre los galardonados, hay un estudiante coruñés. Se trata de Miguel Cores Mejuto, del IES Fernando Wirtz

 

Cada año, miles de estudiantes de todo el país compiten en las fases autonómicas de las Olimpiadas Científicas, que dan acceso a la competición nacional en las materias de Física, Matemáticas, Química, Biología, Geología, Economía e Informática. Entre los galardonados, hay seis alumnos de Galicia: Hugo Gorgojo Basanta, 2º de bachillerato, 4º en Geología; David Lago Alonso, 1º de bachillerato, 3º en Informática y 8º en Física; Santiago Otero Lago, 1º de bachillerato, 2º en Geología; Hugo Regueiro Pérez, 1º de bachillerato, 8º en Geología; Pablo Freire Fernández, 4º ESO, 2º en Matemáticas, Miguel Cores Mejuto, 2º de bachillerato, 6º en Matemáticas.

 

El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos, quienes han felicitado a los estudiantes y reiterado el apoyo del Ministerio a estas competiciones. “Espero que esta oportunidad contribuya a incrementar vuestra curiosidad por seguir descubriendo, y que os dé el impulso para perseguir que este mundo, que cada vez se transforma de manera más rápida, sea mejor”, ha señalado De la Rosa.

 

Entre los premiados, han asistido 12 alumnas que han escuchado las palabras motivadoras de Rocío García Rubio, directora del programa Galileo en Thales Alenia Space España y mentora en el programa STEM Talent Girl, quien las ha animado a romper los estereotipos de género que limitan la promoción del talento en estas disciplinas.

 

Hay que destacar la participación de la Comunidad Valenciana, que, en esta convocatoria, ha conseguido quince medallas en las fases nacionales de las distintas disciplinas, siendo la comunidad autónoma más galardonada, seguida de Madrid y Cataluña.

 

El acto ha contado con la participación de representantes de las sociedades científicas de las distintas disciplinas, así como de familiares de los estudiantes. Los galardonados han recibido, además del reconocimiento, premios por valor de 500, 750 y 1.000 euros, en función de la categoría.

Te puede interesar

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida
EP
El ideal gallego

La Xunta llama a extremar las precauciones para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia
EP
elidealgallego-descubrirgalicia

Descubrir Galicia nunca fue tan fácil
Contenido Patrocinado