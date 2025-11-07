The Royal Green Jackets celebra sus 30 años y concede a Guscin la Medalla de Oro Sir John Moore

Guscin recibió ayer la Medalla de Oro, en el Sporting Club Casino Germán Barreiros

La asociación histórico cultural The Royal Green Jackets celebró ayer en el Sporting Club Casino su 30 aniversario y lo hizo con un acto especial, al que sumó la concesión de la Medalla de Oro General Sir John Moore, que este año recibió en Mark Zbigniew Guscin, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Manchester, máster en latín medieval y doctor en historia por las universidades de Londres y de Oviedo. Además de traductor, experto en sindonología y escritor.

En esta última faceta, es autor de obras como ‘Lo que nunca te han contado del caso Asunta’, ‘Las Coruñas del mundo’ o ‘El oro perdido de sir John Moore’, que presentó el pasado enero, un lugar que, desde ayer, recordará para siempre gracias a una distinción que en los últimos años recibieron personalidades como Felipe Senén o Elena Galván.

El acto de entrega de la medalla de oro a Guscin, que comenzó a las 20.00 horas, sirvió como la antesala perfecta para la celebración del 30 aniversario de los Royal Green Jackets, que culminará con una cena en el propio casino tras la entrega de la distinción.

Esta efeméride representa tres décadas desde que Manuel Arenas, junto a otros miembros de la organización, decidieron divulgar sobre un acontecimiento histórico de la ciudad: la batalla de Elviña, un hito en el que Mark Guscin, en su último libro, habla de la posibilidad de que el oro, y muchas otras cosas de la batalla, todavía sigan en las profundidades de las aguas coruñesas.