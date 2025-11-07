Sanitas inaugura su nuevo centro médico en A Coruña

El Centro Médico Sanitas Riazor Cedida

Sanitas estrena sus nuevas instalaciones médicas en A Coruña. El Centro Médico Riazor está concebido, explican, para ofrecer" atención integral y de proximidad de manera continuada". Con este movimiento, que supone el cierre del centro anterior y la concentración de la actividad en un "nuevo espacio más amplio y moderno, la compañía da un paso adelante en su estrategia de crecimiento en la región".

El nuevo centro médico, situado en avenida de La Habana, 6, dispone de 1.878 metros cuadrados y catorce consultas médicas en las que se atenderán más de 30 especialidades. Destacan cardiología, oftalmología y audiometría, apoyadas por salas de diagnóstico específicas, así como un área de análisis clínicos para realizar pruebas habituales con agilidad. Además, el centro cuenta con asistencia continuada, es decir, servicio de urgencias durante todo el horario de consultas, para garantizar así la máxima agilidad y calidad asistencial de los pacientes.

Uno de los principales ejes de la instalación es su bloque quirúrgico, diseñado para intervenciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), junto a una sala de endoscopias y una sala técnica. Además, incorpora una unidad de imagen avanzada, equipada con resonancia magnética, mamógrafo, ecógrafo y RX convencional.

El Centro de Rehabilitación Avanzada (CRA) es otro de los pilares del proyecto. En él se ofrecen tratamientos de fisioterapia, podología, psicología y medicina rehabilitadora con tecnologías de vanguardia, que incluye técnicas de fisioterapia invasiva ecoguiada, como la electrolisis percutánea y la neuromodulación, y métodos no invasivos como la tecarterapia o el láser de alta potencia.

Además, el nuevo espacio integra los servicios digitales característicos de Sanitas, entre ellos la reserva de citas online, la videoconsulta con especialistas a través de Blua y la consulta de resultados mediante la app MiSanitas.

“Con la apertura del Centro Médico Riazor damos un paso adelante en nuestro plan de expansión en Galicia. Queremos acercar un modelo de salud integral que combine medicina de calidad, innovación tecnológica y servicios de rehabilitación avanzada", comentan desde la aseguradora médica.