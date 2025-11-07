Roberto González-Monjas renueva hasta 2029 como director de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Roberto González-Monjas, director de la OSG

Roberto González-Monjas seguirá siendo director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia al menos hasta 2029, después de que en la mañana de este viernes se confirmase su renovación en un cargo que ya venía desempeñando en los últimos años.

"González-Monjas es un referente internacional en la dirección de orquestas y ha contribuido a consolidar a OSG como la mejor formación que tenemos hoy en España", indicó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre su figura.

González-Monjas (Valladolid, 1988), es además de director, alcanzó también importantes reconocimientos internacionales como violinista.