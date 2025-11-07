Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Puestos, talleres, música y castañas: así será el Mallosto de Os Mallos

"Es una oportunidad para redescubrir el barrio", señalan los comerciantes

Lara Fernández
Lara Fernández
07/11/2025 12:25
La pasada edición del Mallosto
La pasada edición del Mallosto
Quintana

Una de las fiestas más aclamadas de Os Mallos, el Mallosto, se celebrará el 16 de noviembre en la plaza del mercado de A Sardiñeira. Organizada por Distrito Mallos, la actividad comenzará a las 11.00 horas y reunirá a comerciantes, vecinos y visitantes en una jornada que busca "dinamizar el barrio, apoyar al pequeño comercio y fomentar las tradiciones propias del otoño".

A lo largo de la jornada habrá puestos de tiendas locales, talleres para todas las edades, actividades infantiles, degustación de castañas a cargo de un castañero, música y un sorteo, el de Samaín. Todo ello creará un ambiente festivo que pondrá en valor "la proximidad y la calidad del comercio de barrio". 

El Mallosto contará también con una actuación musical en la sesión vermú, a partir de las 13.30 horas, con el grupo musical Claretes, y sesión DJ a partir de las 19.00. Desde Distrito Mallos destacan que el Mallosto "es una oportunidad para redescubrir el barrio, conocer a las personas que están detrás de cada mostrador y gozar del espíritu de comunidad que hace único el barrio de Os Mallos". La feria será abierta al público, de acceso gratuito y pensada para toda la familia.

Te puede interesar

Programa 'Coa túa mascota' con el que los pacientes de paliativos del Chuac pueden compartir tiempo con sus mascotas

Los pacientes de cuidados paliativos del Chuac ya pueden compartir tiempo con sus mascotas
Redacción
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre

La Xunta limpia nueve kilómetros del cauce del río Mero
Redacción
Dos personas cruzan el paso de peatones frente al número 12 de Ribeira Sacra

Vuela en una hora la oferta de alquiler de un piso en las afueras de A Coruña por 650 euros al mes
Guillermo Parga
Cementerio Feans

Comienzan las obras de la nueva acera que conectará Feáns con el cementerio municipal
Redacción