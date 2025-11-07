Puestos, talleres, música y castañas: así será el Mallosto de Os Mallos

La pasada edición del Mallosto Quintana

Una de las fiestas más aclamadas de Os Mallos, el Mallosto, se celebrará el 16 de noviembre en la plaza del mercado de A Sardiñeira. Organizada por Distrito Mallos, la actividad comenzará a las 11.00 horas y reunirá a comerciantes, vecinos y visitantes en una jornada que busca "dinamizar el barrio, apoyar al pequeño comercio y fomentar las tradiciones propias del otoño".

A lo largo de la jornada habrá puestos de tiendas locales, talleres para todas las edades, actividades infantiles, degustación de castañas a cargo de un castañero, música y un sorteo, el de Samaín. Todo ello creará un ambiente festivo que pondrá en valor "la proximidad y la calidad del comercio de barrio".

El Mallosto contará también con una actuación musical en la sesión vermú, a partir de las 13.30 horas, con el grupo musical Claretes, y sesión DJ a partir de las 19.00. Desde Distrito Mallos destacan que el Mallosto "es una oportunidad para redescubrir el barrio, conocer a las personas que están detrás de cada mostrador y gozar del espíritu de comunidad que hace único el barrio de Os Mallos". La feria será abierta al público, de acceso gratuito y pensada para toda la familia.