Miguel Lorenzo acusa a Inés Rey: "Ingresa más que nunca, pero la ciudad está peor: toca bajar impuestos y mejorar los servicios”

Miguel Lorenzo, en una imagen de archivo

El portavoz Popular en el Ayuntamiento de A Coruña se ha mostrado muy crítico con la gestión de la alcaldesa, Inés Rey. “Ha recaudado 922 millones de euros entre impuestos municipales directos y tasas, pero los vecinos se encuentran con barrios abandonados, calles más sucias, tráfico más caótico, inseguridad en aumento o servicios sociales en retroceso”, asegura Miguel Lorenzo.

“Nosotros defendemos que cuando la economía de las familias está al límite, el Ayuntamiento debe ser parte de la solución, no del problema. Toca bajar impuestos y mejorar los servicios”, añade el popular, que incidió en sus acusaciones al actual Gobierno: "Inés Rey ingresa como nunca en tasas e impuestos, pero los vecinos no lo notan: barrios abandonados, calles están más sucias, tráfico más caótico, inseguridad en aumento, servicios sociales en retroceso... Nos exprimen con subidas de impuestos, pero la ciudad colapsa, los barrios sufren, la vivienda es inaccesible y el escudo social se rompe. ¿Qué hacen con el dinero que cobran a los coruñeses?".

Las críticas de Lorenzo no solo tuvieron a Rey como objetivo, sino que también tuvo reproches para el Bloque Nacionalista Galego. "PSOE y BNG votaron en contra de nuestra enmienda en la que pedimos aumentar en 500.000 € las Becas Comedor para que la tengan los 361 menores que se quedaron sin ayuda por falta de fondos teniendo derecho”