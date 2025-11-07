Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los primeros días de la coruñesa Andrea Valero en Miss Universo: fiestas y un polémico altercado

Su compañera de habitación, Miss México, y un directivo de la organización se enzarzaron durante un acto público

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
07/11/2025 14:36
Andrea Valero, en el centro, junto a las representantes de Zambia y Tanzania
Andrea Valero, en el centro, junto a las representantes de Zambia y Tanzania
RUNGROJ YONGRIT / EFE

La coruñesa Andrea Valero cumple sus primeros días como representante de España en el concurso de Miss Universo. Cinco jornadas en las que la joven ha vivido experiencias de todo tipo, incluso alguna bastante incómoda. 

Andrea Valero está dejando constancia a través de sus redes sociales de los pasos que va dando en el concurso, en el que junto a sus compañeras, está participando en recepciones, eventos y reuniones. 

Así, se la puede ver disfrutando de productos cosméticos, comiendo dumplings tailandeses junto a la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, o estrenando alguno de los diseños que se ha llevado al certamen, como el que lució en el evento de bienvenida de este miércoles, de la mano del modisto canario Damián Rodríguez. 

Sin embargo, no todo está siendo un camino de rosas, como afirma el dicho popular. 

El inicio de la convivencia en Bangkok se vio empañado por un incidente polémico entre la candidata de Miss México y uno de los organizadores. 

La situación la vivió muy de cerca la coruñesa Andrea Valero, ya que la mexicana Fátima Bosch es su compañera de habitación. El otro implicado es Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Grand International (concurso rival de Miss Universo) y también dueño Miss Universo Tailandia, que ejerce como anfitriona de esta edición del certamen. 

Andrea Valero, la coruñesa que representará a España en Miss Universo 2025

La coruñesa Andrea Valero aterriza en Bangkok en busca de la corona de Miss Universo

Más información

El altercado se inició el martes durante el seminario de orientación que tradicionalmente ocupa el primer tramo del concurso y en el que las candidatas reciben discursos motivacionales. 

Sin embargo, Itsaragrisil, encargado este año de la charla, usó el evento para acusar a varias candidatas de no haberse presentado a una sesión publicitaria. 

Lo hizo con un tono y unas formas que molestaron a muchas de las concursantes, hasta que Fátima Bosch se levantó para pedirle al directivo que se dirigiese a las miss con respeto. Molesto ante esta interrupción, Itsaragrisil la mandó callar en repetidas ocasiones e incluso llamó al personal de seguridad del hotel en el que se celebraba el evento para que la escoltasen fuera de la sala. 

La polémica siguió hasta el punto de que el presidente de Miss Universo, el también mexicano Raúl Rocha, decidió tomar las riendas del concurso y dejar fuera a Nawat Itsaragrisil.

Te puede interesar

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida
EP
El ideal gallego

La Xunta llama a extremar las precauciones para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia
EP
elidealgallego-descubrirgalicia

Descubrir Galicia nunca fue tan fácil
Contenido Patrocinado