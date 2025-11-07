Los primeros días de la coruñesa Andrea Valero en Miss Universo: fiestas y un polémico altercado

Andrea Valero, en el centro, junto a las representantes de Zambia y Tanzania RUNGROJ YONGRIT / EFE

La coruñesa Andrea Valero cumple sus primeros días como representante de España en el concurso de Miss Universo. Cinco jornadas en las que la joven ha vivido experiencias de todo tipo, incluso alguna bastante incómoda.

Andrea Valero está dejando constancia a través de sus redes sociales de los pasos que va dando en el concurso, en el que junto a sus compañeras, está participando en recepciones, eventos y reuniones.

Así, se la puede ver disfrutando de productos cosméticos, comiendo dumplings tailandeses junto a la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, o estrenando alguno de los diseños que se ha llevado al certamen, como el que lució en el evento de bienvenida de este miércoles, de la mano del modisto canario Damián Rodríguez.

Sin embargo, no todo está siendo un camino de rosas, como afirma el dicho popular.

El inicio de la convivencia en Bangkok se vio empañado por un incidente polémico entre la candidata de Miss México y uno de los organizadores.

La situación la vivió muy de cerca la coruñesa Andrea Valero, ya que la mexicana Fátima Bosch es su compañera de habitación. El otro implicado es Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Grand International (concurso rival de Miss Universo) y también dueño Miss Universo Tailandia, que ejerce como anfitriona de esta edición del certamen.

El altercado se inició el martes durante el seminario de orientación que tradicionalmente ocupa el primer tramo del concurso y en el que las candidatas reciben discursos motivacionales.

Sin embargo, Itsaragrisil, encargado este año de la charla, usó el evento para acusar a varias candidatas de no haberse presentado a una sesión publicitaria.

Lo hizo con un tono y unas formas que molestaron a muchas de las concursantes, hasta que Fátima Bosch se levantó para pedirle al directivo que se dirigiese a las miss con respeto. Molesto ante esta interrupción, Itsaragrisil la mandó callar en repetidas ocasiones e incluso llamó al personal de seguridad del hotel en el que se celebraba el evento para que la escoltasen fuera de la sala.

La polémica siguió hasta el punto de que el presidente de Miss Universo, el también mexicano Raúl Rocha, decidió tomar las riendas del concurso y dejar fuera a Nawat Itsaragrisil.