Los placeros de Monte Alto podrán realizar la campaña de Navidad en el nuevo mercado

Estado actual del mercado de Monte Alto Javier Alborés

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, anunció en el pleno de este jueves que el mercado de Monte Alto estará plenamente operativo en la segunda quincena de diciembre. La noticia ponía fin a la espera de los placeros, instalados desde marzo de 2023 en la infraestructura provisional ubicada en la plaza de Indalecio Prieto.

Pero tras conocer el anuncio, los placeros comenzaron a mostrar su intranquilidad. El motivo: el desarrollo de la campaña de Navidad. Es el caso de Catherine Leira, que tiene un puesto de aves en la plaza de abastos. "Hace poco fuimos a ver el mercado con el concejal Lage y nos preguntó que, si la obra estuviese acabada a finales de noviembre, estaríamos dispuestos a cambiarnos para el día 22 de diciembre. Dijimos que no, que nuestra fecha límite sería el 9 de diciembre".

Al escuchar la previsión aportada este jueves, a Leira y sus compañeros les inundaron los nervios. "El día 15 es precipitado, porque tendríamos que cerrar la primera semana del mes. Para la campaña de Navidad hay que coger encargos y nos coge el toro. Tenemos que estar abiertos para coger los encargos", comenta.

Del 22 al 24 de diciembre, señala, "casi no salimos del mercado", por lo que si el traslado tuviese lugar en plena campaña navideña, "preferimos que lo dejen para después de Reyes". La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió la llamada este viernes de la mujer de un placero del mercado. Fue en el programa 'Cita en María Pita' y, precisamente, fue alertada sobre este miedo de los placeros. La regidora, no obstante, les aportó calma: "El día 9 estaréis allí".

"Vamos a ajustar todo lo posible para llegar al 9, incluso para que esté antes de ese día y que podáis empezar el traslado en noviembre", añadió Rey. "Lo que dijimos ayer", apuntó, "es que en la segunda quincena de diciembre estará todo operativo, pero somos conscientes de las necesidades que hay".

Pese a todo, los placeros se muestran "encantados" con el resultado de la nueva plaza de abastos. "Atendieron a todas nuestras peticiones y es precioso, con luz, cristalera y todo muy bonito", concluye Leira.