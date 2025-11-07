Programa 'Coa túa mascota' con el que los pacientes de paliativos del Chuac pueden compartir tiempo con sus mascotas

La Fundación María José Jove (FMJJ) y el Área Sanitaria de A Coruña e Cee continúan avanzando en su compromiso con la humanización hospitalaria con el programa 'Coa túa mascota', que facilita a los pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos pasar tiempo con su mascota, manteniendo así el vínculo emocional que les une como un miembro más de la familia y dándoles la oportunidad de disfrutar de ellas durante su hospitalización. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de humanización integral de cuidados paliativos.

Este programa del Chuac y la Fundación marca un importante hito en el sector de la salud tanto a nivel autonómico como nacional y se desarrolla en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña. Puesto en marcha desde hace unos meses, permite que las mascotas personales pasen tiempo con los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marítimo de Oza en fase final de vida o que vayan a ser trasladados a una residencia sociosanitaria sin volver previamente a su domicilio, disminuyendo la ansiedad por no despedirse de con quien ha compartido su vida.

'Coa túa mascota' se desarrolla de lunes a viernes, aunque el personal sanitario puede analizar casos excepcionales, tanto por situaciones particulares del paciente como por una situación asistencial determinada. En este sentido, si bien el programa está contemplado para una visita semanal, dependiendo de las circunstancias se puede ampliar.

Profesionales del servicio de Cuidados Paliativos y del Servicio de Medicina Preventiva son los encargados de que el programa se desarrolle de la forma más confortable y segura, tanto para el paciente y su familia como para el resto pacientes y los profesionales, así como para el propio animal.

Como primera opción, se intenta que la visita se realice en el jardín del hospital, pero cuando no es posible, se facilita que se lleve a cabo en la habitación. En cualquier caso, los perros deben pasar una revisión veterinaria o estar al corriente de vacunas y desparasitaciones, gastos asumidos por la Fundación María José Jove para los pacientes que no tengan recursos suficientes.

“Los animales de compañía son un miembro más de la familia y con una capacidad para sentir que nadie pone en duda, por lo que no pueden estar al margen del proceso necesario de cierre de ciclo de una vida. Es de agradecer, una vez más, el compromiso del equipo de profesionales del Chuac, que está colaborando con nuestra fundación en esta iniciativa y hace que sean una realidad programas como éste que van mucho más allá de la práctica médica”, explica la responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, Emma Justo.

Por su parte, Leticia Hermida, médica del HADO y de la Unidad de Cuidados Paliativos, destaca que se trata de un proyecto que ha llevado cerca de un año ponerlo en marcha: “Intentamos que participaran todos los miembros implicados: Medicina Preventiva, Veterinaria y Enfermería, con la colaboración de la Fundación María José Jove y con los criterios recomendados por el Colegio de Veterinarios. Nuestro objetivo era que, de una manera muy coordinada y precisa, pudiéramos traer a las mascotas —en este caso, los perros— a la Unidad de Paliativos, para ofrecer apoyo anímico y emocional a los pacientes”.

En este sentido, su compañera, Ingrid Mariño, también médica del HADO y de la Unidad de Cuidados Paliativos, asegura que la presencia de las mascotas genera “un cambio profundo” cuando se produce “sufrimiento espiritual o emocional”. “Saber que tal vez no podrán reencontrarse con sus mascotas en sus domicilios, porque las altas son complejas, puede resultar muy duro. El hecho de que ahora pueden venir ha supuesto un cambio anímico y una ilusión maravillosa para ellos como ya lo hemos comprobado”, concluye Ingrid Mariño.

La Fundación María José Jove es un referente a nivel nacional en programas de terapias con perros, tanto en el ámbito hospitalario como de menores víctimas de violencia de género, jóvenes en situación vulnerable o para menores con necesidades educativas especiales. Actualmente, gracias a la apuesta del CHUAC por los beneficios de las terapias asistidas con perros, la Fundación desarrolla otros programas:

Programa en el que perros de terapia prestan apoyo a usuarios adultos del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza.

Programa en el que perros de terapia prestan apoyo a usuarios del hospital de día de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Materno Infantil.

Programa en el que perros de terapia forman parte del ensayo clínico piloto comparativo sobre los efectos de dos enfoques de intervención asistida en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Programa de ocio para menores hospitalizados: 'Uniendo Pisadas', que forma parte de su compromiso para minimizar los efectos que la hospitalización produce en los menores.

Asimismo, la Fundación María José Jove financió el año pasado el nuevo espacio para familiares de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marítimo de Oza: una estancia de 70 metros cuadrados donde los familiares pueden descansar, comer o compartir tiempo lúdico. También se reformó la sala de "descomprensión", en donde se busca un espacio para que los facultativos puedan informar en un entorno más íntimo, lo que permite que las familias se sientan acompañadas respetando sus tiempos.