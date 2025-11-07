Los Bonos Activa Comercio se agotan en apenas 48 horas

Local con la pegatina de la campaña

Los Bonos Activa Comercio, que fueron concebidos para potenciar el comercio de proximidad y fomentar las compras en sus establecimientos, ya están agotados apenas dos días después de su puesta en marcha.

La campaña contaba con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros, que podían empezar a canjearse desde el miércoles. Como era de esperar, en tan solo dos días se ha agotado. En A Coruña, en donde había casi 500 locales adheridos a la campaña, ya se habían utilizado más de 100.000 euros tan solo en el primer día.