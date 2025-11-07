A Coruña
Los Bonos Activa Comercio se agotan en apenas 48 horas
Solo en el primer día se canjearon en A Coruña más de 100.000 euros
Los Bonos Activa Comercio, que fueron concebidos para potenciar el comercio de proximidad y fomentar las compras en sus establecimientos, ya están agotados apenas dos días después de su puesta en marcha.
La campaña contaba con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros, que podían empezar a canjearse desde el miércoles. Como era de esperar, en tan solo dos días se ha agotado. En A Coruña, en donde había casi 500 locales adheridos a la campaña, ya se habían utilizado más de 100.000 euros tan solo en el primer día.