Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bonos Activa Comercio se agotan en apenas 48 horas

Solo en el primer día se canjearon en A Coruña más de 100.000 euros

Redacción
07/11/2025 13:16
Local con la pegatina de la campaña

Los Bonos Activa Comercio, que fueron concebidos para potenciar el comercio de proximidad y fomentar las compras en sus establecimientos, ya están agotados apenas dos días después de su puesta en marcha. 

Belén do Campo visita comercios de la calle Barcelona

A Coruña canjea más de 100.000 euros en el primer día de los bonos comercio

Más información

La campaña contaba con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros, que podían empezar a canjearse desde el miércoles. Como era de esperar, en tan solo dos días se ha agotado. En A Coruña, en donde había casi 500 locales adheridos a la campaña, ya se habían utilizado más de 100.000 euros tan solo en el primer día. 

Anuncio que confirma que la campaña ha concluido
Anuncio que confirma que la campaña ha concluido

Te puede interesar

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida
EP
El ideal gallego

La Xunta llama a extremar las precauciones para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia
EP
elidealgallego-descubrirgalicia

Descubrir Galicia nunca fue tan fácil
Contenido Patrocinado