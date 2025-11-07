Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las entradas para el concierto de Álex Ubago en A Coruña, ya a la venta desde 27 euros

Será en el Teatro Colón el 28 de noviembre de 2026

Omar Bello
Omar Bello
07/11/2025 12:31
Álex Ubago, en una imagen de archivo
Álex Ubago, en una imagen de archivo
EFE

De entre los numerosos conciertos ya confirmados para los próximos meses en A Coruña, uno de los últimos en anunciarse ha sido el de Álex Ubago. El artista de Vitoria celebra sus 25 años de carrera con una gira que le llevará por diferentes ciudades no solo españolas, sino también del resto de Europa, México y Estados Unidos. Y una de las paradas será en A Coruña, con las entradas ya disponibles.

La fecha elegida para tocar en la ciudad herculina es el 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Colón. Las entradas ya están a la venta, y se pueden comprar a través de la propia web oficial del artista, junto a otros conciertos que forman parte de la gira.

Los precios para la cita de A Cotruña van desde los 27 euros hasta los 41, en función del asiento elegido dentro del recinto. 

Te puede interesar

Programa 'Coa túa mascota' con el que los pacientes de paliativos del Chuac pueden compartir tiempo con sus mascotas

Los pacientes de cuidados paliativos del Chuac ya pueden compartir tiempo con sus mascotas
Redacción
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre

La Xunta limpia nueve kilómetros del cauce del río Mero
Redacción
Dos personas cruzan el paso de peatones frente al número 12 de Ribeira Sacra

Vuela en una hora la oferta de alquiler de un piso en las afueras de A Coruña por 650 euros al mes
Guillermo Parga
Cementerio Feans

Comienzan las obras de la nueva acera que conectará Feáns con el cementerio municipal
Redacción