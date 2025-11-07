Las entradas para el concierto de Álex Ubago en A Coruña, ya a la venta desde 27 euros

Álex Ubago, en una imagen de archivo EFE

De entre los numerosos conciertos ya confirmados para los próximos meses en A Coruña, uno de los últimos en anunciarse ha sido el de Álex Ubago. El artista de Vitoria celebra sus 25 años de carrera con una gira que le llevará por diferentes ciudades no solo españolas, sino también del resto de Europa, México y Estados Unidos. Y una de las paradas será en A Coruña, con las entradas ya disponibles.

La fecha elegida para tocar en la ciudad herculina es el 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Colón. Las entradas ya están a la venta, y se pueden comprar a través de la propia web oficial del artista, junto a otros conciertos que forman parte de la gira.

Los precios para la cita de A Cotruña van desde los 27 euros hasta los 41, en función del asiento elegido dentro del recinto.