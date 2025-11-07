La Diputación financia con 120.000 euros la casa de acogida y dos pisos para víctimas de violencia machista en A Coruña

Formoso e Inés Rey firman el convenio para el mantenimiento de las casas de acogida y los pisos de víctimas de violencia de género

La Diputación de A Coruña colabora en la financiación de la casa de acogida y de dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma para mujeres víctimas de violencia de género en el Ayuntamiento de A Coruña.

El convenio de colaboración fue firmado este viernes en la sede de la institución provincial por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en un acto en el que también participó la diputada de Política Social, Mar García Vidal.

La Diputación financia el 24 % del coste total anual de funcionamiento de estos recursos, que forman parte de la Red Gallega de Acogimiento y ofrecen atención integral a las mujeres víctimas y a sus hijas y hijos, facilitando un espacio seguro, estable y acompañado desde el punto de vista social, jurídico y psicológico.

A través de este apoyo, la institución provincial contribuye a los gastos de personal y de funcionamiento, así como a la adquisición de productos alimenticios, farmacéuticos, ropa y ayudas al transporte, entre otros.

El presidente Valentín González Formoso destacó que la Diputación financia actualmente las casas de acogida de Ferrol, Culleredo y A Coruña, con el objetivo de reforzar una red provincial de recursos esenciales para apoyar a las mujeres que sufren violencia de género y a sus hijos.

En total, estas tres casas ofrecen 48 plazas de acogida, distribuidas en 26 en A Coruña (15 en la casa y 11 en los pisos), 15 en Ferrol y 7 en Culleredo.

“La red provincial de casas de acogida desempeña un papel fundamental en la atención a un colectivo especialmente vulnerable. Son espacios que ofrecen protección, acompañamiento y nuevas oportunidades a mujeres que atraviesan momentos muy difíciles de sus vidas. Nuestro deber como administración es garantizarles todo el apoyo y los recursos necesarios para que puedan reconstruir su proyecto vital con dignidad”, afirmó Formoso.

“En un momento como el actual es necesaria mantener la posición común de la ciudad contra ese defecto, de continuar dejando fuera de nuestro consenso básico el negacionismo, de mantener líneas higiénicas frente al machismo organizado”, señaló Inés Rey, recordando los ocho minutos de silencio guardados en el último pleno municipal, esta misma semana, en recuerdo de las ochos mujeres asesinadas en España en el último mes.