Jóvenes diseñadores de moda muestran su talento al mundo desde A Coruña: "Tenemos que ser un referente"

Una de las colecciones presentadas en la iniciativa Modiña El Ideal Gallego

“Son unos artistazos”, comenta Belén Correa, una de las organizadoras de la iniciativa Modiña Lab, que este año muestra al mundo el talento gallego que hay en el sector de la moda desde A Coruña.

Esta actividad fue presentada este viernes en el monte de San Pedro, donde jóvenes diseñadores mostraron sus colecciones a representantes del Ayuntamiento y Xunta, en un anticipo del congreso que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de este mes en el Club Cámara y en el Banco Pastor.

Raquel Blanco, de 25 años fue una de las diseñadores que mostró su colección basada en la “disección” de su propio cuerpo, de tal modo que experimentó hasta crear unas llamativas prendas.

El Carnaval gallego también estuvo presente mediante los diseños de Pedro Orgás, de 37 años, y su hermana Estefanía. “Siempre nos encantó el Entroido”, confesó. Uxía Loureiro, 25 años, fue otra de las que se animó a mostrar su propia colección. En este caso, quiso rendir un particular homenaje a su localidad natal, Ponteareas, que celebra el Corpus Christi. “Está inspirada en la creación de las alfombras”, indicó.

Congreso

Según explicó David Suárez, otro de los organizadores de Modiña Lab, esta iniciativa tendrá a finales de este mes “mesas redondas con expertos” en el que se abordarán temáticas tan importantes para el sector de la moda como inteligencia artificial o diseño digital, además de sostenibilidad. También se mostrarán “casos de éxitos” de gente de Galicia para intentar inspirar a otros jóvenes creadores.

Durante la presentación, Suárez señaló que el territorio gallego “tiene mucho que decir” en el sector textil. “Desde Galicia para el resto de España. Tenemos que ser un referente”, aseguró.

Este es un proyecto impulsado por las empresas gallegas Galicia de Moda y Diesemm.