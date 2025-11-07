Inés Rey, sobre el preacuerdo de Medicina: “No veo que esa sea la solución, no tenemos indicios de que la Xunta lo cumpla”

Inés rey, durante el pleno de A Coruña del mes de noviembre Carlota Blanco

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no termina de ver con buenos ojos el preacuerdo entre las consellerías de Sanidade y Educación y las tres universidades públicas gallegas para la descentralización clínica y académica del grado de Medicina a partir del próximo curso: “No entiendo nada del preacuerdo, no creo que esa sea la solución; no tenemos ningún indicio de que la Xunta cumpla con esto”, explicó la regidora esta mañana en Cita en María Pita.

En este sentido, Rey apuntó que “llevamos muchos años con la descentralización y la Xunta siempre se ha mostrado de perfil. No hay indicios de que lo vaya a cumplir ahora”.

Para la alcaldesa, es importante que “no se renuncie ni se aparque” el proceso para la implementación del grado en la urbe herculina: “A Coruña necesita una facultad de Medicina. No entiendo el planteamiento arcaico de Santiago. Hay otras comunidades que tienen varias facultades y no pasa nada”, concretó la regidora coruñesa.

Equilibrio universitario

De hecho, la región gallega es la única comunidad autónoma de España que cuenta con más de una universidad pública pero tan solo con una facultad de Medicina.

Con esto, la propuesta de la Universidad de A Coruña no responde solo a una demanda existente, sino también a una necesidad para equilibrar la comunidad universitaria española.

Así lo cree Inés Rey, quien, además, volvió a apelar este viernes al motor social, cultural y económico de A Coruña. “El desarrollo económico, social y cultural que fomenta el crecimiento de Galicia está en el norte y en el sur. Santiago no lidera el crecimiento de Galicia. En absoluto. Quien está siendo el tractor del desarrollo y de la economía del futuro es A Coruña y su área metropolitana. No acabo de entender esta patrimonialización de la educación pública”, concretó Rey, quien, disconforme con el anuncio de la UDC, también incidió en que “como alcaldesa seguiré defendiendo la creación de esa facultad, pero quien toma las decisiones no es la Alcaldía”.