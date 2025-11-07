Acceso al parking de La Marina, en una imagen de 2010 JAVIER ALBORES

El Ayuntamiento de A Coruña pretendía hace 25 años ampliar la oferta de aparcamiento mediante la construcción de siete nuevos parkings subterráneos. La previsión era habilitar 2.000 nuevas plazas de estacionamiento que, según los cálculos municipales, iban a suponer un impacto económico de 6.000 millones de pesetas, unos 36 millones de euros. Así lo contó El Ideal Gallego del 7 de noviembre de 2000. Hace 50 años, en 1975, el histórico Luis Mariñas Novás, recientemente fallecido el pasado mes de junio, accedía a la presidencia de la Peña Taurina. En 1950 el buque griego ‘María Alar’ embarrancaba en Camelle, sin daños personales. En 1925 se adjudicaba a A Coruña medio millón de pesetas para la conservación de las carreteras.

Hace 25 años | Los siete futuros parkings moverán un negocio de 6.000 millones de pesetas

La decisión del Ayuntamiento de ampliar el número de aparcamientos de la ciudad para reducir los problemas de estacionamiento en las calles no sólo se traduce en incrementar en 2.000 plazas la oferta actual, sino también en un suculento negocio que, en la práctica, puede llegar a mover más de 6.000 millones de pesetas. Si en la actualidad, en noviembre de 2000, el precio medio de un estacionamiento ronda el millón y medio de pesetas, en los futuros parkings de A Maestranza, San Diego, As Conchiñas, Elviña, Cuatro Caminos, plaza del Parque y La Marina los beneficios están garantizados. La construcción de siete nuevos parkings facilitará el acceso de los coruñeses a los estacionamientos, dicen en María Pita, pero también las prácticas especulativas.

Por otra parte, el temporal dejó a su paso por la ciudad y su comarca numerosos desperfectos por segunda jornada consecutiva. Los servicios de emergencia se vieron incapaces de hacer frente a la caída de letreros, vallas y árboles, así como a los cortes de luz, que en Oleiros duran más de 24 horas. Hoy, 7 de noviembre de 2000, se mantiene la alerta que afecta a todas las comunidades del norte.

Hace 50 años | Luis Mariñas Novás preside la nueva junta directiva de la Peña Taurina

Ha quedado constituida la junta directiva de la Peña Taurina de La Coruña, compuesta por los siguientes señores: presidente, Luis Mariñas Novás; vicepresidentes, Juan Manuel Martínez Ordóñez y Manuel Vázquez Rivas; secretario, Manuel Gómez Verdura; vicesecretario, Luis Vázquez Silva; tesorero y contador, Daniel Reinoso Fernández; bibliotecario, Luis Fernández Casanova; relaciones públicas, Manuel Benayas Díaz, y vocales, Ovidio Caramés López, Francisco Pereiro Pato, Segundo Romero Candamio, Francisco García Sancho, José Blanco Núñez y J. Mario Rodríguez Salgado. El nuevo presidente de la Peña Taurina Coruñesa sabe qué palillos tocar para que la plaza salga adelante, pero es consciente también de que hay muchas gentes duras de oído.

Además, acaba de ser aprobada oficialmente la Asociación Musical Andrés Gaos, integrada por un pequeño grupo de coruñeses que desean promover la música gallega. En el domicilio del pianista Ramiro Cartelle, en la calle Riego de Agua, es donde radica por el momento el local social de la asociación. Ayer, 6 de noviembre de 1975, se reunieron los directivos de la entidad, cuyo presidente es José Manuel Rabón Lamas.

Hace 75 años | El buque ‘María Alar’, embarrancado en Camelle

En la madrugada del pasado domingo, 5 de noviembre de 1950, embarrancó cerca de Camelle (Camariñas) el buque griego ‘María Alar’ y, según las últimas noticias recibidas en La Coruña, la tripulación no sufrió daño alguno. De aquí salió para el lugar del suceso el Sargento de la Comandancia de Marina, don José Piñeiro, con fuerzas a sus órdenes; y de Corcubión salió el buque de salvamento ‘Rosalía’.

También en el capítulo de sucesos, en la madrugada del sábado al domingo se cometió un robo en la mercería que en la calle VI del Ensanche posee doña Rosa Carreira Chas. Los ladrones se llevaron mercancías por valor de dos mil pesetas. Además, en una chabola que en la calle San Ignacio posee la vecina de la Travesía del Príncipe, 3, Leonor Matos González, robaron patatas y herramientas.

Hace 100 años | Medio millón para la conservación de carreteras

Publica la ‘Gaceta’ la distribución del crédito consignado para obras de conservación de carreteras. Corresponden 520.500 pesetas a la Coruña, 304.975 a Lugo, 212.875 a Orense y 292.125 a Pontevedra. Se han repartido ya a cuenta del primer trimestre 128.603, 74.953, 47.964 y 71.228 a las provincias respectivas.

Además, el gobernador civil nos manifestó al hacer ayer, 6 de noviembre de 1925, la información en aquel Centro, que con respecto a la enfermedad porcina que, desgraciadamente, se extiende por la provincia, el celoso inspector de Higiene pecuaria, señor Rof Codina, está tomando las oportunas medidas. En el ‘Boletín Oficial’ pueden verse estas convertidas en disposiciones gubernativas. Hoy, a las doce de la mañana, se reunirá en el despacho del gobernador civil, presidida por este, la Junta provincial de Abastos.