Emergen restos del antiguo muro del puerto en las obras de los Cantones de A Coruña

Las obras de remodelación de los Cantones han dejado al descubierto restos del antiguo muro del puerto. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de A Coruña a El Ideal Gallego tras producirse este importante hallazgo, que en este momento se encuentra a la vista de todo el mundo.

El Gobierno local explica que "estaba previsto" que apareciesen estas antiguas estructuras durante la ejecución de los trabajos, como ya había ocurrido anteriormente en La Marina.

Ahora, los obreros procederán a tapar esta estructura con una malla geotextil y lámina de caucho para "garantizar la conservación", explican fuentes municipales.

Es importante tener en cuenta que el mar antiguamente llegada a esta zona de la ciudad, por lo que era aquí donde se encontraba este antiguo muro portuario que ha vuelto a salir a la luz del día. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se construyeron los jardines de Méndez Núñez en un relleno ganado al mar.

Un grabado sobre un hecho relevante enmarcado en la revolución liberal de 1820 permite conocer como eran el Cantón Grande y ese muro en el primer cuarto del siglo XIX.

Los Cantones estaban divididos en dos partes, como hoy. Una era el Cantón de Lacy (hoy Cantón Pequeño), donde se desembarca, en el llamado Muelle de la Sardina, la pesca destinada a las fábricas de salazón de la Palloza. La otra, el Cantón de Porlier (hoy Cantón Grande), donde se encontraba el Muelle de la Leña.

Grabado sobre el cortejo fúnebre del comandante general Félix Acevedo, el 29 de abril de 1820. A la izquierda, el Cantón Pequeño, seguido del Cantón Grande y el inicio de la calle Real Archivo Municipal de A Coruña

Los restos han aparecido en esta última zona, en concreto en el punto situado a la altura del antiguo edificio del Banco Hispanoamericano (después ocupado por el Santander y que hoy, numerado como 4, es la sede de la Fundación Amancio Ortega y de Pontegadea)

La artística pieza, de la que el Archivo Municipoal conserva una pieza, permite observar la arquitectura de las casas. Las más altas constan de bajo, dos plantas y desván. Más baja, pero muy señorial, es la del número 16 del Cantón Grande, la vivienda del comerciante Genaro Fontenla, donde sir John Moore muere en 1809 mientras lo tratan de los efectos de un cañonazo recibido en la batalla de Elviña.