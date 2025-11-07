El teatro Colón se viste de nostalgia para celebrar los 30 años de un clásico de Revólver

Carlos Goñi, durante un concierto en A Coruña en 2019 Quintana

En marzo de 1995, Revólver publicaba 'Eldorado', su tercer álbum y el que convirtió a la banda en una de las referencias de nuestro país. Tanto es así, que 30 años después Carlos Goñi se vuelve a echar a la carretera para conmemorar la efeméride con un puñado de conciertos, 11 en total.

Y uno de ellos es el que ofrecerá este sábado en el teatro Colón, tras haber visitado San Sebastián, Madrid y Valencia.

Aunque en múltiples ocasiones Goñi ha asegurado que no es muy de echar la vista atrás, "porque me da vértigo" decía recientemente, se ha aventurado a homenajear el cumpleaños de este disco porque, "al igual que el 'Básico', ha sido fundamental en mi carrera, de ahí que se merezca un tratamiento un poco más especial", aseguraba antes de iniciar una gira para la que fue tajante: "Sólo 11 conciertos, ni uno más".

Para la cita de este sábado en el Colón, para la que todavía queda alguna entrada, traerá de nuevo a A Coruña temas como 'Nacidos para la gloria', 'Esperando mi tren' o la propia 'Eldorado' que da nombre al disco.

Un vínculo especial con A Coruña

La relación con la ciudad herculina es muy estrecha, cómo el propio Goñi recuerda de vez en cuando. Y es que fue aquí, tras un concierto en el Playa Club, donde se compuso uno de los temas más icónicos de Revólver, como es 'El roce de tu piel'.

Más recientemente, poco antes de la marcha de Nonito Pereira Revuelta, Carlos Goñi fue uno de los artistas, junto a Bieito Romero, que apadrinó la asociación que rendía tributo al periodista y gestor musical.

Y el vínculo se extiende a que A Coruña, como es el caso, no acostumbra a faltar cada vez que presenta disco nuevo. Tanto es así que no le resultan extraños los espacios de la ciudad, bien sea el Playa Club, el propio Colón donde cantará mañana o el Palacio de la Ópera.