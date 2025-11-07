Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El delegado del Gobierno niega que esté la plataforma de eólica marina en Langosteira esté paralizada: "Se va a hacer"

Ep
07/11/2025 13:32
Puerto Exterior de Langosteira
Archivo El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha rechazado que la plataforma experimental de eólica marina de Langosteira esté "paralizada".

"Se está haciendo, se va a hacer, que la Xunta tenga absoluta seguridad porque trabajamos a su lado, estamos en la misma onda", ha contestado a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras haber denunciado el Ejecutivo autonómico "agravio comparativo" de este proyecto respecto a otras comunidades.

"No es momento de plantearse si van a una velocidad o a otra, estamos apostando directamente por la energía eólica y se llevará adelante", ha insistido.

Lo ha hecho tras apuntar que "a diferencia de otros sitios, en Punta Langosteira se está terminando la conexión ferroviaria" y por este motivo "no trabaja en cuanto a tiempos igual".

