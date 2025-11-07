El delegado del Gobierno niega que esté la plataforma de eólica marina en Langosteira esté paralizada: "Se va a hacer"
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha rechazado que la plataforma experimental de eólica marina de Langosteira esté "paralizada".
"Se está haciendo, se va a hacer, que la Xunta tenga absoluta seguridad porque trabajamos a su lado, estamos en la misma onda", ha contestado a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras haber denunciado el Ejecutivo autonómico "agravio comparativo" de este proyecto respecto a otras comunidades.
"No es momento de plantearse si van a una velocidad o a otra, estamos apostando directamente por la energía eólica y se llevará adelante", ha insistido.
Lo ha hecho tras apuntar que "a diferencia de otros sitios, en Punta Langosteira se está terminando la conexión ferroviaria" y por este motivo "no trabaja en cuanto a tiempos igual".