El colegio de A Coruña que lleva un año esperando para ser reformado

Padres y alumnos en la movilización de esta mañana, en las puertas del CEIP de Prácticas Javier Alborés

El próximo martes se cumplirá un año de un acontecimiento que cambió la historia del CEIP de Prácticas. Y es que, tras meses observando cómo estudiar en un edifico histórico había pasado de orgullo a preocupación por el mal estado de sus instalaciones, una caída de cascotes a primera hora de la mañana fue la gota que colmó el vaso en las casas de los estudiantes del colegio coruñés. Aquello generó una reacción por parte del AMPA, que, al coincidir con su asamblea anual, decidió las actuaciones a tener en cuenta.

No obstante, el edificio ubicado en paseo de Ronda no es un colegio cualquiera. Y es que, se trata de un inmueble y un centro en el que comparten responsabilidades la Consellería de Educación, la Universidad de A Coruña, el Ayuntamiento e incluso Patrimonio, al tratarse de un edificio protegido. Tras varios meses de espera, el pasado 15 de enero, Universidad de A Coruña, Ayuntamiento y Xunta se reunieron para acordar una reforma integral del edificio que acoge a diario a más de 250 escolares de Infantil y Primaria.

Los alumnos, con cascos de obra en la cabeza, se implican en las concentraciones Javier Alborés

A partir de ahí, lo que parecía ser una alegría para todas esas familias de alumnos que, debido al mal estado de la infraestructura del edificio temían lo peor para sus hijos, acabó convirtiéndose en un todo un horror. Y es que, nueve meses después del acuerdo, las familias siguen sin novedades sobre el asunto y “fartas” de esperar por una solución.

“A día de hoxe ese proxecto non sabemos onde está. Cambiaron un par de luminarias e pintaron ata onde se lles acabou a pintura. Levamos dende o mes de maio sen poder utilizar os aseos de 130 estudantes do servizo de comedor. Foron a valoralos en setembro e seguimos sen saber nada”, explica Cristina Novoa, miembro del AMPA del colegio.

Movilizaciones

Las demandas de las familias del CEIP de Prácticas comenzaron a ser más visibles cuando, con una gran pancarta en mano en la que se podía leer “queremos unha escola digna e segura”, empezaron a concentrarse a las puertas del colegio. Esto ocurrió el pasado 20 de diciembre. No obstante, tras el inicio del nuevo curso 2025-26, las manifestaciones comenzaron a sucederse cada vez de forma más habitual. Y es que, desde el AMPA, parecen haberle cogido gusto a estas concentraciones.

Los alumnos de un colegio de A Coruña salen de nuevo a la calle para demandar “unha escola digna e segura” Más información

“En canto nos empezamos a movilizar, parece que se fan movementos, por pequenos que sexan. Estamos fartos de promesas incumpridas e da nula asunción de responsabilidades por parte das administracións. O feito de que sexan tres as institucións implicadas, o que debería facer máis doada a busca dun acordo técnico, non fai máis que poñer atrancos na busca de solucións e esgotar a paciencia das familias”, setencia Novoa.

Derrumbe de una cornisa durante la madrugada Las familias de los escolares del turno de madrugadores avisaron al 112 del derrumbe de una cornisa del edificio, lo que obligó a la Policía Local a precintar la zona.

Reunión de la Xunta con la dirección del colegio Indalecio Cabana, jefe territorial de Educación de la Xunta en A Coruña, la dirección del centro y el AMPA se reúnen para valorar la posible reforma integral.

Familias se movilizan a las puertas del colegio Representantes de la comunidad educativa del CEIP de Prácticas se movilizan para demandar mejoras urgentes en el centro bajo el lema “por una escuela segura y digna”.

Administraciones acuerdan una reforma integral Tras varios estudios técnicos, Xunta, Ayuntamiento y Universidad de A Coruña entienden que el edificio de paseo de Ronda requiere de una reforma integral.

Visita del concejal de Educación al colegio El concejal de Educación en el Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, visita las instalaciones para valorar el estado del colegio de Infantil y Primaria.