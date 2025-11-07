Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Comienzan las obras de la nueva acera que conectará Feáns con el cementerio municipal

Redacción
07/11/2025 12:45
Cementerio Feans
Cementerio de Feáns | AEC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó en la mañana de este viernes de la puesta en marcha de las obras de construcción de la nueva acera que conectará el núcleo poblacional de Feáns con el entorno del cementerio municipal, una intervención que permitirá mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad vial en esta parte de la ciudad. 

La creación de este nuevo recorrido peatonal forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo local con el vecindario de Feáns, a través del Plan de Barrios 2025-27. Rey recordó que, a día de hoy, “al cementerio municipal de Feáns se puede llegar en autobús urbano o vehículo particular, mas, a día de hoy, ir caminando desde la salida del núcleo de Feáns en dirección al cementerio solo es posible haciéndolo por el arcén”. 

Ahora, además de ganarse espacios peatonales, también se reforzará la seguridad vial, delimitando un trazado específico para las personas viandantes, aprovechando la margen derecha de la calzada en dirección al cementerio. Rey indicó que el Ayuntamiento invierte 721.000 euros en esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, a contabilizar desde esta misma semana, cuando el personal de la empresa adjudicataria, Construcciones Cernadas, arrancó las primeras actuaciones de demolición y picadillo del firme. 

La alcaldesa recordó que, en el contexto de los trabajos, es posible que se registren cortes parciales del carril colindante a la superficie donde se ejecuten las obras. “Para evitar incidencias de tráfico y movilidad es fundamental seguir las indicaciones del personal de obra en todo momento, y, sobre todo, respetar la señalización y límites de velocidad visibles a lo largo de la calzada”, indicó la regidora.

Varias personas acuden al cementerio de Feáns

Los vecinos del núcleo de Feáns, en A Coruña, por fin tendrán acera para ir al cementerio

Más información

Te puede interesar

Programa 'Coa túa mascota' con el que los pacientes de paliativos del Chuac pueden compartir tiempo con sus mascotas

Los pacientes de cuidados paliativos del Chuac ya pueden compartir tiempo con sus mascotas
Redacción
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre

La Xunta limpia nueve kilómetros del cauce del río Mero
Redacción
Dos personas cruzan el paso de peatones frente al número 12 de Ribeira Sacra

Vuela en una hora la oferta de alquiler de un piso en las afueras de A Coruña por 650 euros al mes
Guillermo Parga
El ideal gallego

Octubre fue el segundo mes del año con más avisos por velutina en Galicia, más de 6.300
EFE