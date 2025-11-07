Comienzan las obras de la nueva acera que conectará Feáns con el cementerio municipal

Cementerio de Feáns | AEC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó en la mañana de este viernes de la puesta en marcha de las obras de construcción de la nueva acera que conectará el núcleo poblacional de Feáns con el entorno del cementerio municipal, una intervención que permitirá mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad vial en esta parte de la ciudad.

La creación de este nuevo recorrido peatonal forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo local con el vecindario de Feáns, a través del Plan de Barrios 2025-27. Rey recordó que, a día de hoy, “al cementerio municipal de Feáns se puede llegar en autobús urbano o vehículo particular, mas, a día de hoy, ir caminando desde la salida del núcleo de Feáns en dirección al cementerio solo es posible haciéndolo por el arcén”.

Ahora, además de ganarse espacios peatonales, también se reforzará la seguridad vial, delimitando un trazado específico para las personas viandantes, aprovechando la margen derecha de la calzada en dirección al cementerio. Rey indicó que el Ayuntamiento invierte 721.000 euros en esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, a contabilizar desde esta misma semana, cuando el personal de la empresa adjudicataria, Construcciones Cernadas, arrancó las primeras actuaciones de demolición y picadillo del firme.

La alcaldesa recordó que, en el contexto de los trabajos, es posible que se registren cortes parciales del carril colindante a la superficie donde se ejecuten las obras. “Para evitar incidencias de tráfico y movilidad es fundamental seguir las indicaciones del personal de obra en todo momento, y, sobre todo, respetar la señalización y límites de velocidad visibles a lo largo de la calzada”, indicó la regidora.