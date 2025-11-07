El bar más antiguo de A Coruña cumple un siglo de vida con una salud de hierro y mármol

Esther Pena, nieta del fundador del Borrazás, en una de las centenarias mesas de mármol del local | germán barreiros EC

Podría establecerse el 7 de noviembre como el ‘Día de la Hostelería de A Coruña’. No se trata de desplazar o hacerle un feo a Santa Marta, sino de honrar la memoria del que ahora mismo es el establecimiento más antiguo de la ciudad. El Borrazás cumple 100 años y se convierte en el primer bar centenario todavía en funcionamiento. Aunque hay fuentes que sostienen que su apertura se remonta a 1924, y otras que sitúan su llegada al 165 de la calle Orzán en el año 1927, lo cierto es que la descendiente directa de su fundador (Ángel Borrazás) y actual propietaria, Esther Pena, no tiene dudas: el centenario se celebra esta noche y un cartel en el exterior así lo acredita: “Dende 1925”.

El famoso espejo de Vino Sansón German Barreiros

La solera del establecimiento es tan grande como la proliferación de leyendas vinculadas a su día a día, y que ni siquiera la máxima responsable del espacio acierta a discernir entre realidad y ficción. Una de ellas es si el Casa Borrazás que fue la segunda sede del Real Club Deportivo de La Coruña se refiere al negocio familiar en cuestión. La conexión dice que su abuelo era uno de los socios más antiguos de la entidad blanquiazul. También se dan por sentadas, y la prolífica decoración es en muchos casos testigo del paso de esos protagonistas, ‘batallitas’ de personalidades famosas. Por ejemplo, la tertulia un día cualquier de Borrazás entre Santiago Segura, Manquiña y Toñito Blanco. Quién sabe, puede que el germen de Torrente fuera uno de esos personajes que pululaban por un bar de hierro, mármol y espejos.

La salud de las tascas de toda la vida no entiende de edades, inflación o crisis Más información

Esther Pena se ha convertido con el paso de los años en una prolífica escritora, y buena parte de sus obras tienen el Borrazás y sus momentos como inspiración. Muchos lo llamarían hoy en día ‘café literario’, pero lo cierto es que sería más ajustado llamarle ‘tasca artística’, por eso de mezclar el bar coruñés de toda la vida con el trasiego constante de personalidades como Manolo Rivas, Carlota Corredoira o Cabezas. No es difícil imaginarse las interesante tertulias sobre mesas de hierro con forma de pie de máquina de coser antigua. De esos que solamente los más viejos del lugar recuerdan.

Dedicatoria

Solamente así se le ocurriría a Xaime Cabanas coger los granos del café y ponerse a pintar un cuadro en homenaje a Paco Pena, responsable del establecimiento durante años y padre de la actual propietaria. Por cierto, que también dio mucho que hablar en su día el hecho de que criase canarios y estos distrajesen a los clientes.

A Toquera: de tasca centenaria a valor al alza para el nuevo desarrollo Más información

El bar que podría ilustrar una ‘Colmena’ a la coruñesa y que recuerda al descrito por Sabina en ‘El Café de Nicanor’ es en realidad un lugar común de una época que, lejos de convertirse en una especie de parque temático, mantiene un equilibrio extraordinario entre los elementos originales y el desgaste del tiempo, sin que el tiempo haya desgastado su encanto. Por eso, lejos de fastos magníficos, la programación de los actos del centenario será, en realidad, un día más en el Borrazás, pero para hablar del Borrazás. A partir de las 20.00 horas están citados los habituales y los familiarizados para cantar, tocar y recitar música con el bar como temática. Esther Pena, por ejemplo, se arrancará seguro a cantar ‘El Blues del Borrazás’, compuesto hace unos años para describir las estancias y los momentos.

Sería imposible cerrar el relato sin una referencia al enorme espejo de Vino Sansón. A medio romper, y sin posibilidad de arreglo por parte de la empresa. “Ni siquiera ellos tenían constancia de haber hecho una cristalera tan grande; creemos que lleva ahí desde que abrió el bar”, dice Pena. Lo único seguro es que el primer bar centenario está de fiesta.