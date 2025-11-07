Mi cuenta

A Coruña

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega

Las retenciones llegaron a la plaza de Lugo

Redacción
07/11/2025 15:34
En un suceso que suele ocurrir de manera frecuente en A Coruña, este viernes el centro de la ciudad volvió a convertirse en una pesadilla para el tráfico. Esta vez el implicado fue un camión, de matrícula de la provincia de León, y el lugar del incidente, el túnel de Juana de Vega.

Fue alrededor de la una de la tarde cuando un camión se quedó atascado a la entrada del túnel de Juana de Vega. Los Bomberos de A Coruña consiguieron sacarlo del acceso al subterráneo y llevarlo hasta Juan Flórez, para ser retirado por la empresa, según informan fuentes de la Policía Local. 

Sin embargo, la coincidencia de un día muy lluvioso con horas en los que el tráfico se empezaba a intensificar hizo que el tiempo que permaneció cortado el túnel provocase intensas retenciones, que llegaron hasta la plaza de Ourense.

