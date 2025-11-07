Mi cuenta

A Coruña

Alerta en la Ciudad Vieja de A Coruña por la detención de un agresor sexual

El delito tuvo lugar en A Maestranza y a las pocas horas la Policía Nacional arrestó al sospechoso

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/11/2025 13:43
La zona de A Maestranza | Pedro Puig
La zona de A Maestranza | Pedro Puig
Pedro Puig

La tranquilidad de la que acostumbra a hacer gala la Ciudad Vieja se ha visto alterada en las últimas horas por la detención de un varón al que se le acusa de haber cometido una agresión sexual en el entorno de A Maestranza.

Audiencia Provincial de A Coruña

Nueve años de cárcel por violar a una mujer en las inmediaciones de una discoteca de A Coruña

Más información

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, según fuentes vecinales a plena luz del día y en un portal de la zona. La actuación policial, de la que no han trascendido más detalles, acabó con la detención de individuo a las pocas horas, ya que se efectuó en la tarde del miércoles. De momento, el sospechoso se encuentra bajo arresto a la espera de pasar a disposición judicial.

El TSXG ratifica la pena de 23 años y medio de cárcel a un hostelero por agredir sexualmente a dos empleadas en A Coruña

Más información

A pesar de que tanto la Policía Nacional como la asociación vecinal de la Ciudad Vieja hacen un llamamiento a la calma, los residentes piden extremar la precaución a la hora de realizar ciertas acciones rutinarias, como puede tratarse de la entrada y la salida de los portales, además de denunciar situaciones que puedan generar desconfianza o sospechosas.

