Vuelve a A Coruña Pata Pata, la feria dedicada a los animales de compañía

ExpoCoruña acogerá durante los días 18 y 19 de abril Pata Pata 2026, la segunda edición del evento que tiene como estrellas a los animales de compañía y que gira en torno a su bienestar y el turismo pet-friendly. Después de su estreno en 2025, regresa con un programa renovado y aún más ambicioso, consolidándose como el gran encuentro de Galicia y el noroeste peninsular en los ámbitos mencionados con anterioridad.

Andrés Fernández, director de ExpoCoruña, y Xosé Aldea, responsable de Ouvirmos, entidades organizadoras, presentaron oficialmente esta mañana el evento en junto a Carlota García y Claudia Caramelo, de Tiendanimal Oleiros. Pata Pata cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña a través de su campaña ‘A paisaxe que sabe’, y el patrocinio de Tiendanimal y el Hospital Veterinario Abeiro.

La edición inaugural, que se celebró el pasado mayo, superó todas las expectativas y se ha convertido en un referente social y mediático. Más de 10.000 personas visitaron la feria, en la que participaron ochenta expositores y se organizaron treinta actividades alrededor de la convivencia, la educación y la salud animal.

Galería Glamur en el concurso de belleza de Pata Pata Ver más imágenes

“Pata Pata es una cita que nos hace especial ilusión acoger. Por una parte, porque es algo que ha nacido aquí dentro junto a Ouvirmos, y siempre es un aliciente. En segundo lugar, porque reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad y las tendencias hacia las que camina la sociedad, donde los animales de compañía ganan más peso no solo en derechos sino en repercusión para nuestro bienestar”, explicó Andrés Fernández, director de ExpoCoruña.

Por su parte, Xosé Aldea, de Ouvirmos, señaló que “esta segunda edición será más abierta, más formativa y más conectada con el territorio. El objetivo es que Galicia se consolide como destino pet-friendly de referencia, aprovechando su enorme potencial natural, cultural y gastronómico, visibilizando el gran trabajo que están realizando muchas entidades locales que ya innovan en este sentido”.

Galería La celebración de Pata Pata, en imágenes Ver más imágenes

Pata Pata 2026 pondrá el foco en el turismo pet-friendly e incluirá de nuevo mesas técnicas y casos de éxito sobre iniciativas sostenibles, áreas expositivas ampliadas con novedades del sector y actividades formativas y de ocio familiar que reforzarán el espíritu participativo de la feria.