Una hamaca voladora sorprende a los vecinos del barrio más antiguo de A Coruña

La calle Tinajas de A Coruña Pedro Puig

La habitual tranquilidad que reina en la Ciudad Vieja de A Coruña se vio alterada al mediodía del jueves por un incidente que algún programa televisivo podría elevar a la categoría de paranormal. Y es que los Bomberos tuvieron que desplazarse hasta la calle Tinajas, alertados por la llamada de los vecinos de un edificio en el que apareció un hamaca voladora incrustada en pleno tejado.

Lo peor de todo es que ninguno de los propietarios o alquilados de los inmuebles próximos tenía la más mínima idea de la procedencia del elemento exótico y tropical, al que nadie parecía dar uso en estas fechas. A falta de un responsable que la reclamase, y todavía con el estupor por la instantánea, los Bomberos (un total de cuatro fueron los desplazados hasta el lugar de los hechos) procedieron a la retirada del objeto volador extrañamente identificado.