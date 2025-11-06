Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una hamaca voladora sorprende a los vecinos del barrio más antiguo de A Coruña

El incidente obligó a intervenir a los Bomberos en la calle Tinajas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
06/11/2025 15:20
La calle Tinajas de A Coruña
La calle Tinajas de A Coruña
Pedro Puig

La habitual tranquilidad que reina en la Ciudad Vieja de A Coruña se vio alterada al mediodía del jueves por un incidente que algún programa televisivo podría elevar a la categoría de paranormal. Y es que los Bomberos tuvieron que desplazarse hasta la calle Tinajas, alertados por la llamada de los vecinos de un edificio en el que apareció un hamaca voladora incrustada en pleno tejado.

Los Bomberos de A Coruña retiran una hamaca en la calle Tinajas
Los Bomberos de A Coruña retiran una hamaca en la calle Tinajas
Atasco en Alfonso Molina en medio de un chaparrón de lluvia

A Coruña capea el temporal con un sobresaliente en conducción extrema

Más información

Lo peor de todo es que ninguno de los propietarios o alquilados de los inmuebles próximos tenía la más mínima idea de la procedencia del elemento exótico y tropical, al que nadie parecía dar uso en estas fechas. A falta de un responsable que la reclamase, y todavía con el estupor por la instantánea, los Bomberos (un total de cuatro fueron los desplazados hasta el lugar de los hechos) procedieron a la retirada del objeto volador extrañamente identificado.

Te puede interesar

Obras en el mercado de Monte Alto

Los placeros de Monte Alto ya tienen fecha para su vuelta al mercado: diciembre
Lara Fernández
El Disney Fantasy saliendo de A Coruña por A Marola

El crucero Disney Fantasy se despide, por fin, de A Coruña
Andrea López Ramos
El Colegio Británico de A Coruña participará en el torneo internacional de Ajedrez en León

El Colegio Británico llevará el nombre de A Coruña a la final internacional del torneo escolar “Pequeños Gigantes”
Redacción
La sudadera de Cero de Costa x Íñigo Quintero

Íñigo Quintero y Cero de Costa se unen en una nueva colección
Redacción