Raúl Varela | “Hablar de bienestar en el trabajo supone dejar un legado para las nuevas generaciones”

El coruñés Raúl Varela, esta mañana, en el Club Cámara Noroeste German Barreiros

Si de algo sabe la Fundación Mundial de la Felicidad es, sin duda, cómo promover un mundo donde las personas sean libres, conscientes y felices. También en el ámbito del trabajo, un lugar en el que la entidad destaca la importancia del bienestar entre los empleados como una forma de mejorar el futuro. Por ello, la organización presentó oficialmente en el Club Cámara Noroeste de A Coruña la Certificación de Bienestar Laboral (CBL), un innovador y exclusivo sistema que acredita a nivel mundial que una empresa cuida, promueve y respeta el bienestar de las personas.

El encargado de presentar el lanzamiento en la ciudad fue Raúl Varela, CEO de la Fundación y coruñés, quien, de esta forma, no pudo evitar sentirse “todo un profeta en su tierra”. Con este lanzamiento, la Fundación –con el apoyo de la Xunta de Galicia– impulsa un nuevo modelo de gestión donde la salud emocional, el propósito y la cultura del cuidado se integran como ejes estratégicos de competitividad y sostenibilidad empresarial. “Este es un hito muy importante. Es algo muy novedoso y, además, está teniendo muy buena acogida en el ámbito de la empresa”, explica Varela.

La Fundación Mundial de la Felicidad se presenta en A Coruña Más información

La entidad nació en 2017 en Miami, ciudad en la que se ubica su sede principal, con el objetivo de impactar positivamente a las personas. Sobre todo, a nivel laboral: “Hemos pasado de hablar de prevención de riesgos laborales a hablar de bienestar en el trabajo, poniendo el foco en las personas. Hablar de bienestar en el trabajo supone también dejar un legado para las nuevas generaciones”, dice el CEO de la entidad sin ánimo de lucro.

Rendimiento profesional

Parte de la innovación que supone este certificado es hacer de este confort un indicador medible que, además, repercuta positivamente en el rendimiento profesional y, de esta forma, en el éxito empresarial: “Hay muchos estudios de universidades reconocidas en todo el mundo en las que acreditan como sinónimo de éxito cuidar a las personas”, incide Varela.

No obstante, desde la entidad consideran que antes de lograr ese bienestar laboral, es importante que desde antes tengan esas pautas. “Tenemos un proyecto que se llama ‘Colegios felices’. Ahí lo que procuramos es introducir en los colegios cuestiones fundamentales como la inteligencia emocional o la resiliencia, entre otras. Procuramos que desde pequeños sepan manejarse emocionalmente. El primer piloto lo hicimos en Costa Rica y fue todo un éxito. En España ya hay varios colegios interesados”, añade el CEO.