PSOE y BNG congelan los impuestos municipales de A Coruña en 2026

Pleno de A Coruña del mes de noviembre Carlota Blanco

El pleno ordinario del mes de noviembre se celebra este jueves en clave económica. Tasas, impuestos, créditos y, una vez más, dos bloques claramente divididos. Por una parte, dos partidos que se encuentran en negociaciones para sacar adelante el presupuesto de 2026, PSOE y BNG, y que esta mañana dieron el primer paso público de cara al acuerdo al aprobar de forma inicial las ordenanzas fiscales. Al otro lado de la bancada, un PP que acusa al Gobierno local y a los nacionalistas de subir impuestos. Demagogia, cinismo o mentira son algunos de los términos utilizados entre los dos bloques para desmontar las afirmaciones de unos y otros.

Los votos a favor de los socialistas y nacionalistas sacaron adelante la congelación de la mayoría de tasas e impuestos municipales. Y es mayoría porque hay excepciones: la tasa de alcantarillado, el recibo de la basura (su subida progresiva hasta 2029 para adaptarse a la normativa europea fue aprobada en el anterior pleno), el copago del servicio de atención a domicilio y la prestación de servicios en museos e instalaciones culturales y la de precios públicos por utilización de instalaciones de titularidad municipal.

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, acusó al Gobierno municipal y al BNG de haber subido los impuestos "un 3%" en 2024. También criticó la subida de la tasa de basura y puso de ejemplo al alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, "que lleva desde 2016 con los impuestos congelados". Por ello, achacó a Francisco Jorquera, del BNG, que "si se quiere, se puede hacer".

Pero el asunto que caldeó el ambiente no fue otro que el servicio de atención a domicilio. Jorquera, tal y como adelantó este miércoles en una rueda de prensa, culpa a la Xunta de "cargar económicamente sobre as costas dos concellos" este servicio. Lorenzo señaló que la ley de dependencia gallega fue redactada por el Gobierno del bipartito PSOE-BNG "y está firmada por el señor Anxo Quintana". En esta norma, dijo, "pone que la competencia de la dependencia es municipal y que tiene que ser financiada por los usuarios". El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, expresó su rechazo a este debate: "Non me parece serio falar dunha cousa de hai 16 anos".

El pleno también dio luz verde a cambios en el presupuesto y a reconocimientos extrajudiciales. Es aquí donde el popular volvió a cargar contra la gestión del Gobierno local, en este caso centrándose en la ejecución presupuestaria.