Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Preacuerdo sobre Medicina: la UDC paraliza su idea de tener facultad a cambio de empezar a descentralizar el grado

La descentralización afectará a los tres últimos curso y comenzaría el curso que viene

Ep
06/11/2025 12:24
Reunión del Consello de Goberno de la UDC
El rector de la UDC, Ricardo Cao, durante la reunión del Consello de Goberno
Javier Alborés

La Xunta de Galicia y los rectores de las tres universidades gallegas han alcanzado un preacuerdo para la descentralización del grado de Medicina, actualmente impartido en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). De esta forma, las universidades de Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC) paralizan su intención de crear una facultad en sus respectivos campus.

Este primer consenso implica que presentarán un "documento único" al grupo de trabajo establecido para la descentralización de Medicina, que se reunirá la semana que viene. "La decisión la tendrá que tomar el grupo de trabajo, en la que están representados todos los actores", ha matizado el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, quien ha anunciado esta decisión.

Inés Rey, junto a Ricardo Cao (rector de la UDC), en presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda

Inés Rey considera “un error” renunciar a una facultad de Medicina para A Coruña

Más información

Lo ha hecho acompañado de sus homólogos en Santiago, Antonio López, y A Coruña, Ricardo Cao, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el responsable autonómico de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este jueves tenían prevista una comparecencia en conjunto para firmar convenios en materia de I+D+i.

Reunión del Consello de Goberno de la UDC

La Universidad de A Coruña, dispuesta a aparcar el grado si hay una descentralización de Medicina desde el próximo curso

Más información

"Los atrancos que teníamos nos van a permitir presentar un documento único y consensuado, que está basado en la formación de unidades docentes, tanto en Coruña como en Vigo, además de en Santiago. Permitirá que haya profesorado de distintas categorías contratado por las universidades gallegas", ha expuesto Reigosa.

La descentralización afectará a los tres últimos cursos del grado, es decir, a 4º, 5º y 6º. El proceso empezaría, de forma progresiva, el curso que viene y se completaría en un plazo de tres años, de forma que en el 28/29 ya habría finalizado su implantación. Con todo, el cumplimiento se revisará cada año.

Este preacuerdo tendrá que ser "matizado o corregido" por el grupo de trabajo, pero permitirá empezar a avanzar en el desarrollo de una docencia descentralizada: "Que sea lo mejor para la formación de los médicos y con la que todos podamos sentir útiles", ha añadido Reigosa.

Te puede interesar

José Luis Ábalos

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo en el PSOE
Agencias
El ideal gallego

Corte de agua en Arteixo
Redacción
Feijóo en el Congreso

El PP da la legislatura por agotada y exige elecciones inmediatas
Agencias
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros

Roban al Ayuntamiento de Oleiros una bobina de cobre de dos toneladas en media hora
Fran Moar