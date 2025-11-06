Mark Guscin recibirá la Medalla de Oro General Sir John Moore

Mark Guscin, junto a la playa de Riazor Carlota Blanco

La asociación histórico cultural The Royal Green Jackets celebra su 30 aniversario y lo hará con un acto especial al que sumará la concesión de la Medalla de Oro General Sir John Moore, que este año recaerá en Mark Zbigniew Guscin.

¿Hay oro inglés sumergido junto al Castillo de San Antón? Más información

Guscin es licenciado en filología clásica por la Universidad de Manchester, máster en latín medieval y doctor en historia por las universidades de Londres y de Oviedo. Además es traductor, experto en sindonología y escritor.

En esta última faceta, es autor de obras como 'Lo que nunca te han contado del caso Asunta', 'Las Coruñas del mundo' o la biografía de Sir John Moore.

Mark Guscin | “La Corunna fue candidata a capital, imagínate, A Coruña capital de Canadá” Más información

Mañana, viernes 7, recibirá en el salón de actos del Sporting Club Casino la distinción, que en los últimos años recibieron personalidades como Felipe Senén o Elena Galván.

El aniversario

La entrega de la medalla será solo la antesala de la celebración del 30 aniversario de los Royal Green Jackets, que culminará con una cena en el propio casino tras la entrega de la distinción.

El acto de entrega de la medalla de oro a Guscin comenzará a las 20.00 horas y acto seguido comenzará la cena para todos aquellos que hubiesen reservado plaza.