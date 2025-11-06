Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Los placeros de Monte Alto ya tienen fecha para su vuelta al mercado: diciembre

La escuela infantil estará operativa el próximo curso escolar

Lara Fernández
06/11/2025 17:14
Obras en el mercado de Monte Alto
Patricia G. Fraga

La reapertura del mercado municipal de Monte Alto ya tiene ficha oficial: la segunda quincena de diciembre. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, anunció este jueves en el pleno que los placeros volverán a sus puestos en el nuevo edificio el próximo mes, tras una pregunta oral formulada por la popular Carmen No. 

Será, por lo tanto, en diciembre cuando se efectúe el traslado desde el mercado provisional habilitado en la plaza de Indalecio Prieto. Las obras, con un presupuesto de más de diez millones de euros, incluyeron, a su vez, la rehabilitación y ampliación de la escuela infantil municipal de Monte Alto, trabajos que también estarán concluidos en la fecha aportada.

Los niños de la escuela (que actualmente hacen uso de las instalaciones de la EIM Luis Seoane) volverán a Monte Alto el próximo curso. De esta forma se busca facilitar el traslado del personal docente.

