Imagen del magosto de Labañou el pasado año Patricia G. Fraga

El magosto vuelve a los barrios de Labañou y San Roque. Este viernes, 7 de noviembre, la fiesta del otoño será la protagonista con castañas, chocolate caliente, teatro, calabazas y mucha música desde primera hora de la tarde y hasta la noche, con los Festicultores poniendo el broche final a las 21.00 horas.

Magosto en Labañou

Será en la plaza de la Tolerancia —y si el tiempo no acompaña, en el patio cubierto del CEIP de Prácticas, explican desde la organización—, con una jornada que comenzará a las 17.00 horas con un taller de decoración de calabazas para los más pequeños.

A partir de las 18.30 será el turno del grupo de pandereta de los cursos de la asociación de vecinos, que se encargarán de sacar unas piezas antes de que a las 19.00 horas se celebre una procesión de Samaín en la que los niños podrá llevar sus calabazas decoradas por el barrio.

Media hora más tarde, a las 19.30, Teatro Calavera interpretará su espectáculo musical infantil Akelarre Chispum. A las 20.30 será el grupo de cantareiros Maghúa quien actúe, para abrir boca antes de los Festicultores Troupe.

La banda de música de calle tocará a partir de las 21.00 horas y traerá a San Roque y Labañou su “fiesta más salvaje” y toda la diversión que los acompaña.

Todo en una jornada en la que los asistentes podrán degustar unos 200 kilos de castañas a solo un euro por ración y en la que habrá chocolate caliente para los más pequeños.

La fiesta del magosto está organizada por la Asociación de Vecinos de Labañou, San Roque, Ciudad Escolar y Los Rosales y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña, la ANPA del CEIP de Prácticas y la asociación de comerciantes de la zona, Somos Nós.