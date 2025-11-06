Mi cuenta

A Coruña

La Xunta reclama al Estado que cumpla con el proyecto de la plataforma experimental de Langosteira

El Gobierno gallego critica “los agravios comparativos en relación con otras comunidades”

Redacción
06/11/2025 15:13
Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
EC

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández Vila, aseguró que el Gobierno gallego trabaja para lograr que el proyecto para instalar una plataforma experimental de energía eólica marina en el Puerto Exterior de Langosteira sea una realidad.

Fernández Vila compareció en el Parlamento de Galicia para explicar el futuro de esta iniciativa y aprovechó para denunciar “los agravios comparativos en relación con otras comunidades”, el desdén y las discriminaciones del Gobierno central hacia la comunidad gallega.

Antigua lonja de La Solana en el puerto de A Coruña

Una empresa solicita seguir en el Puerto Interior de A Coruña hasta 2032, a la espera de los futuros usos de la fachada marítima

Más información

La Administración gallega anunció en el año 2022 la instalación de una plataforma experimental que se ubicaría a unos 10 kilómetros del Puerto Exterior  para la prueba y experimentación de prototipos relacionados con la tecnología eólica marina flotante y también para la realización de estudios relacionados con el medio marino y la biodiversidad. 

El director xeral indicó que hubo un apoyo explícito del Gobierno central a esta iniciativa  y que posteriormente descartó argumentando “que era una zona de importancia para las aves” cuando no estaba calificada como tal.

Fernández Vila se refirió a los “agravios comparativos” del Gobierno central, en alusión a los apoyos del Estado a las plataformas experimentales del País Vasco y Cataluña, ambas ubicadas en zonas de especial protección. 

