La Xunta reclama al Estado que cumpla con el proyecto de la plataforma experimental de Langosteira

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández Vila, aseguró que el Gobierno gallego trabaja para lograr que el proyecto para instalar una plataforma experimental de energía eólica marina en el Puerto Exterior de Langosteira sea una realidad.

Fernández Vila compareció en el Parlamento de Galicia para explicar el futuro de esta iniciativa y aprovechó para denunciar “los agravios comparativos en relación con otras comunidades”, el desdén y las discriminaciones del Gobierno central hacia la comunidad gallega.

La Administración gallega anunció en el año 2022 la instalación de una plataforma experimental que se ubicaría a unos 10 kilómetros del Puerto Exterior para la prueba y experimentación de prototipos relacionados con la tecnología eólica marina flotante y también para la realización de estudios relacionados con el medio marino y la biodiversidad.

El director xeral indicó que hubo un apoyo explícito del Gobierno central a esta iniciativa y que posteriormente descartó argumentando “que era una zona de importancia para las aves” cuando no estaba calificada como tal.

Fernández Vila se refirió a los “agravios comparativos” del Gobierno central, en alusión a los apoyos del Estado a las plataformas experimentales del País Vasco y Cataluña, ambas ubicadas en zonas de especial protección.