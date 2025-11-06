La Luna del Castor se deja ver en A Coruña una noche después

La resaca de la Luna del Castor se deja ver en A Coruña Javier Alborés

La pasada noche del miércoles la superluna llena de noviembre se dejó ver más que nunca. Esta fue la jornada donde el satélite fue más grande y brillante de todo el 2025, pudiendo gozar de este fenómeno todo el planeta Tierra, menos A Coruña.

El cinco de noviembre se caracterizó por los cielos nublados y las fuertes lluvias en la ciudad, por lo que no importó que la Luna se viera un 14% más grande y un 30% más brillante: las nubes no dieron tregua.

A pesar de ello, este jueves los coruñeses pudieron avistar la resaca de la Luna ya que, a pesar de no tener el tamaño de la de la noche anterior, apareció más grande y brillante de lo normal avisando, seguramente, de que está menguando.

Luna del Castor

Cada luna llena recibe un nombre específico que reflejan el momento del año en el que aparecen y la relacionan con la naturaleza, la agricultura u otras actividades humanas. Un ejemplo es la de este miércoles: Luna del Castor, denominada de esta manera por encontrarnos en la época del año en la que los castores se vuelven más activos.

Otros nombres que tiene esta Luna son la Luna Excavadora, por los osos que preparan sus guaridas de invierno, o la Luna del Celo del Ciervo, por ser el momento donde los ciervos buscan a sus parejas.

El satélite estuvo a tan solo 356.000 kilómetros de la Tierra, alcanzando su perigeo dentro del 90%, considerándose así como superluna y llegando a percibirla un 14% más grande y un 30% más brillante.