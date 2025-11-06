La Fundación Tierra de hombres celebra su Cena Solidaria anual en A Coruña en el hotel Attica 21

Cena solidaria de Tierra de Hombres Archivo

La Fundación Tierra de Hombres celebra el próximo viernes día 7 de noviembre su Cena Solidaria anual en A Coruña, un evento que se va a llevar a cabo en el Hotel Attica 21 con la colaboración de la Fundación María José Jove. A la cena asistirán voluntarios, colaboradores y equipos médicos, donde se informará sobre las acciones de ayuda a la infancia llevadas a cabo durante todo el año y emitirá un video.

El acto comenzará a las 20.30 horas con un cóctel de bienvenida y será presentado por Lucía Rodríguez. Se sortearán regalos cedidos por cortesía de los colaboradores, Hotel Attica 21, Fundación María José Jove y la empresa s2m, además de contar con la participación de la artista Pamela Rodríguez. La cena estará amenizada por el dj Chis. Los fondos que se recauden en esta Cena Solidaria van destinados a los proyectos de ayuda a la infancia más desfavorecida que desde la Fundación Tierra de hombres se llevan a cabo desde Galicia.

La Fundacion Tierra de hombres está presente en Galicia desde el año 2003, y ha hecho posible que fueran tratados hasta la fecha 131 niños y niñas, a través del proyecto de Salud Viaje hacia la Vida, en los hospitales de A Coruña, Santiago y Vigo. Lleva a cabo también proyectos de ayuda humanitaria desde Galicia en Ecuador y Ucrania a través del área de Cooperación de la Xunta de Galicia, además de sensibilización en centros de enseñanza, voluntariado y acción social.