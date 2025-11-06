Mi cuenta

La cala de San Roque, en A Coruña, no será playa canina

La concejala de Medio Ambiente confirma que se descarta la medida

06/11/2025 18:35
El Ayuntamiento de A Coruña descarta convertir la cala de San Roque en playa canina. Así lo confirmó este jueves la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, en respuesta a una usuaria del arenal que acudió al pleno para hacer uso del escaño ciudadano.

El pleno ordinario celebrado en septiembre, el primero del nuevo curso político en A Coruña, dio luz verde a la primera ordenanza de playas de la ciudad. Los votos a favor del PSOE y el BNG fueron suficientes, pero con una promesa: los nacionalistas condicionaron su apoyo a habilitar As Amorosas y la cala de San Roque para el esparcimiento canino, algo que Neira aceptó.

No obstante, la concejala anunció ayer que la medida finalmente, no será viable, por lo que los perros no podrán acceder durante la temporada baja, como en cualquier otra playa de la ciudad. Hace un mes, dijo la concejala, “manifesté en una reunión con ustedes que efectivamente se iba a valorar la posibilidad de no establecer San Roque como playa canina tras hacer comprobaciones técnicas, sobre todo la que tiene que ver con el carácter medioambiental”. Por ello, aseguró, “no va a ser playa canina”. 

Los vecinos que suelen acudir al pequeño arenal de San Roque habían iniciado una recogida de firmas como oposición a la medida. Manifestaban entonces que la cala “é unha contorna natural privilexiada e de reducidas dimensións que xa de por si está notablemente abandonado polas administracións”. Pedían revisar “con carácter inmediato” la decisión.

Vecinos posan en la cala de San Roque, donde el Ayuntamiento pretende crear una zona de esparcimiento canino, medida a la que se oponen

“Preocupación” vecinal por la zona de esparcimiento canino de la cala de San Roque

