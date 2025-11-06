K-tuin, Cero de Costa, Hôma y Starbucks abren sus tiendas en Marineda City

Numerosos vecinos y visitantes entran en Marineda City Javier Alborés

Con la apertura al público de su ampliación, Marineda City está experimentando una renovación de las firmas presentes en su oferta. Así, después de que a finales de octubre abriesen la mayoría de nuevas tiendas, en las últimas jornadas se han incorporado dos marcas de segmento premium como son K-tuin y Starbucks, explican desde el centro.

K-tuin, distribuidor oficial de productos Apple y servicio técnico autorizado de Apple, ha abierto una tienda de 200 metros cuadrados en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja) de Marineda City, donde se puede encontrar toda la gama de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod y accesorios para dispositivos Apple. Su inauguración generó gran expectación entre el público que hizo largas colas para lograr los mejores descuentos.

Por su parte, Starbucks ha estrenado su nuevo concepto de establecimiento en Marineda City con su ubicación en la zona recientemente inaugurada del centro comercial. Situado en la planta 1, vuelve a estar presente en Marineda City con un local de 175 metros cuadrados, que incluye una amplia terraza y que se encuentra en el espacio dedicado a la moda del centro comercial.

También ha inaugurado un espacio pop-up en la planta baja de Marineda City la marca gallega de moda tendencia Cero de Costa. Y en la planta 1 han abierto Geek Atmosphere, referente europeo en la venta de productos licenciados de franquicias como Marvel, Harry Potter y Disney, entre otros, y USA Fitness, tienda especializada en suplementación deportiva y alimentación.

En la plaza exterior del centro comercial ha inaugurado su primera tienda en Galicia y cuarta en España la cadena de hogar y decoración, Hôma. Con más de 2.500 metros cuadrados, Hôma cuenta con una extensísima gama de referencias en decoración, desde artículos de cocina, textil y decoración infantil, hasta organización, limpieza y baño.

Además, la marca Arte en la Mesa ha abierto un pop-up, en el que encontrar todo tipo de menaje.