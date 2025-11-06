Mi cuenta

A Coruña

Íñigo Quintero y Cero de Costa se unen en una nueva colección

'El sitio de siempre', disco del cantante se convierte en una prenda única, que ya se puede encontrar en las tiendas físicas y online de la marca gallega

Redacción
06/11/2025 16:21
La sudadera de Cero de Costa x Íñigo Quintero
Cedida

La marca de ropa gallega, Cero de Costa se une a Íñigo Quintero y presenta una nueva sudadera exclusiva e inspirada en el primer disco del cantante coruñés: 'El sitio de siempre'.

Con el lema “Eres para mi el sitio de siempre” la obra del cantante llega a la calle a través de la sudadera de Cero de Costa. Una unión de ropa y música que transmite el sentimiento de pertenencia, la importancia de la memoria y de los lugares que se convierten en refugio emocional.

Prenda exclusiva

De este modo, la prenda diseñada entre el equipo creativo de Cero de Costa e Íñigo Quintero, recoge en su parte trasera una selección de lugares especiales para el artista, espacios que forman parte de su historia y de su relación con Galicia.

Esta pieza celebra la conexión emocional con lo local, una de las señas de identidad de la marca y que ya está a la venta a través de la web y en las tiendas físicas Cero de Costa en A Coruña, Vigo y Pontevedra. También puede encontrarse este diseño exclusivo y otras prendas en la tienda pop-up de Marineda City que estará abierta hasta el mes de enero.

Colaboraciones

No es la primera vez que la marca de ropa gallega se une a artistas o entidades para hacer prendas exclusivas.

Desde su apertura Cero de Costa ha contado con la colaboración de la fotógrafa Superkamen y con el club Lua Gamming que trabaja para que los videojuegos sean una herramienta transformadora positiva. Algo similar a lo que se trabaja con Los Wawies, los dibujos animados de producción que promueven valores positivos en la infancia. Del mismo modo Cero de Costa ha diseñado prendas exclusivas para citas musicales como el Morriña Fest, O son do Camiño o en el Atlantic Pride.

Todas las colecciones de Cero de Costa surgen de la idea de reinterpretar la moda desde lo local, creando prendas con pertenencia y un carácter contemporáneo y apostando siempre por un diseño honesto, funcional y con identidad.

