La actuación de hace 25 años en el Palacio de la Ópera Pedro Puig

El Palacio de la Ópera sirvió de escenario hace 25 años para un gran espectáculo de danza de la mano del prestigioso coreógrafo ruso Boris Eifman. Lo contó El Ideal Gallego el 6 de noviembre de 2000, el día después de que la ciudad sufriera las consecuencias de una fuerte tormenta que provocó bastantes desperfectos, además de fallos en el tendido eléctrico. En 1975 seguían las obras en el puente de A Pasaxe, lo que provocaba importantes problemas de tráfico, sobre todo en los días festivos. Como posible solución, se planteaba establecer el sentido único de circulación en dirección entrada a la ciudad. En 1925, hace cien años, en la droguería Bermejo de la calle Real se exponía un lienzo de Román Navarro.

Lunes, 6 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La compañía de Boris Eifman llena de drama y belleza el Palacio de la Ópera

La trágica vida de la primera bailarina Olga Spessivtseva envolvió ayer, 5 de noviembre de 2000, al público del Palacio de la Ópera gracias al talento de la compañía que puso en escena ‘La Giselle Rouge’. El gran coreógrafo Boris Eifman ideó un espectáculo que rompe con los moldes de la danza clásica y contemporánea para sumergirse en un estilo ante todo pasional. La intensa narración se entrelazó con un viaje musical que se originó en las partituras de Tchaikovski y desembocó en las composiciones de Alfred Schnittke. La locura de la protagonista es el desenlace de una historia de desamor con la revolución rusa de fondo que se estrenó hace tres años, en 1997, y cosechó un gran éxito en París y Nueva York.

Por otra parte, la tormenta de ayer dejó a su paso numerosos desperfectos y fallos en el tendido eléctrico. Las centralitas del 092 y de Bomberos se vieron colapsadas por los avisos de emergencia que se repitieron a lo largo de toda la jornada. El temporal obligó a suspender los vuelos en Alvedro.

Además, el Salón del Automóvil concluyó ayer después de que más de 6.000 amantes del mundo del motor se acercasen a la Estación Marítima para conocer las últimas novedades que las principales marcas han puesto en el mercado.

Jueves, 6 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Sentido único del Puente del Pasaje en días festivos

Debido a las grandes dificultades de circulación que se vienen produciendo entre las 19.00 y las 22.00 horas los días festivos, con motivo de las obras del Puente de Pasaje en 1975, y a fin de disminuirlas en lo posible, las fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, siempre que lo estimen necesario, adoptarán medidas como establecer sentido único de circulación en el Puente del Pasaje para entrar en La Coruña o desviar la circulación de salida de la ciudad hacia El Burgo y el cruce de San Pedro de Nós en las Glorietas de Palavea y del Pasaje.

Además, adelantadas van las obras de ajardinamiento en la zona de Cuatro Caminos, que pronto serán inauguradas por el alcalde Hervada. Se cumple con esta inauguración una de las ambiciones municipales solicitada con reiteración por el concejal Serrano.

Viernes, 6 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Obra de arte expuesta en la droguería Bermejo, en la calle Real

En el escaparate de la droguería Bermejo de la calle Real se halla expuesto estos primeros días de noviembre de 1925 un hermoso lienzo del que es autor el veterano maestro don Román Navarro. El asunto del mismo es uno de los varios que domina del todo el señor Navarro, debido al estudio de especialización que de ellos hizo. Se trata del retrato de nuestros soberanos vistiendo uniforme y ambos a caballo. La composición, que es un acierto de línea, tiene, como escuadratura, un luminoso paisaje pintado con gran desenfado.

En esta obra del señor Navarro, por cierto de agradabilísimo conjunto, rivalizan la honradez constructiva tan característica del artista, con la brillantez de su paleta, siendo también a nuestro juicio muy digno de encomio la originalidad de presentar a nuestros monarcas en una escena llena de naturalismo.