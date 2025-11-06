Estudiantes de Maristas de A Coruña descubren el trabajo de la Oficina Económica de Galicia

Estudiantes de 2º de Bachillerato del Colegio Maristas Cristo-Rey visitan la Oficina Económica de Galicia

Un grupo de unos 40 estudiantes de 2º de Bachillerato del Colegio Maristas Cristo-Rey de A Coruña, pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales con Economía, visitaron esta semana las instalaciones del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igae) para descubrir el trabajo que realiza la Oficina Económica de Galicia en el apoyo al tejido empresarial gallego.

Durante la jornada, el alumnado pudo conocer las funciones y servicios que ofrece esta oficina, concebida como un espacio de acompañamiento y asesoramiento integral que facilita la puesta en marcha y el crecimiento de proyectos empresariales en Galicia.

Los responsables del Igape explicaron que la Oficina Económica representa una nueva forma de relación entre la administración y el tejido productivo, basada en la cercanía, la simplificación administrativa y el apoyo personalizado.

Esta actividad forma parte de una salida formativa que incluyó también una visita al Parlamento de Galicia, con la finalidad de acercar el funcionamiento de las instituciones públicas al alumnado y mostrar su papel en el desarrollo económico y social de Galicia.