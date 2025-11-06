El prestigioso Carl LeBlanc dará un concierto y ofrecerá una clase magistral en A Coruña

Carl LeBlanc Truenwworleans.com

El prestigioso músico Carl LeBlanc, guitarrista y banjoista especialmente reconocido por su trabajo tanto en el jazz de vanguardia como en el jazz tradicional, siendo el único músico que ha trabajado con la leyenda del Jazz de vanguardia Sun Ra y con Preservation Hall Jazz Band, estará en concierto en A Coruña, donde también ofrecerá una clase magistral.

Será este mes de noviembre, con la tienda Rock Box y la sala Garufa Club como sedes.

Carl Leblanc celebra su 70 aniversario con una gira en España, en la que rinde homenaje a la tradición del jazz de Nueva Orleans y en la que estará acompañado del banjoista y cantante Carlos Childe, en una formación de sexteto.

Dentro de los eventos de esta gira se incluye una clase magistral de 90 minutos que tendrá lugar en la tienda de instrumentos Rock Box (José Luis Pérez Cepeda, 28) en A Coruña el 8 de noviembre a las 12.00 horas.

Además, el mismo día, a partir de las 22.00 horas, Carl LeBlanc, junto a Carlos Childe, ofrecerá un concierto en el Garufa Club coruñés, única cita en Galicia junto con la que tendrá en Santiago este jueves.

Garufa Blue Devils Big Band: dos horas de swing y jazz en directo Más información

Carl LeBlanc ganó un premio Grammy por su colaboración con The Blind Boys of Alabama en el disco 'Down to New Orleans' (mejor disco Gospel 2008). También fue director de Preservation Hall Junior Jazz and Heritage Band.

LeBlanc ha tocado con, entre otros, Ellis Marsalis, Fats Donino, Eddie Bo, Treme Brass Band, Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins, Eddie Bo, Allen Toussaint, Blind Boys of Alabama, e Irvin Mayfield & the New Orleans Jazz Orchestra y continúa preservando el legado de la tradición musical de Nueva Orleans a través de la educación y las actuaciones.

El artista nació en el 7th Ward de Nueva Orleans, donde comenzó a tocar a los 12 años con la banda The Sonics. Estudió Educación Musical en la Universidad de Columbia y luego se graduó de la Universidad del Sur de Nueva Orleans, donde fue alumno de Kidd Jordan. Posteriormente, se mudó a Filadelfia para tocar con el renombrado pianista de jazz Sun Ra.