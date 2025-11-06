El crucero Disney Fantasy se despide, por fin, de A Coruña

El Disney Fantasy saliendo de A Coruña por A Marola Cedida

El Disney Fantasy, con casi 4.000 pasajeros a bordo, tuvo que hacer noche en el puerto de A Coruña debido a las condiciones meteorológicas adversas por las que pasó la ciudad herculina esta semana. Según informó el capitán a los viajeros, los vientos de más de 120 km/h y el oleaje impidieron al crucero partir hacia Vigo.

No fue hasta este jueves, sobre las 16.15 horas, cuando zarpó rumbo a Funchal, Madeira, descartando así su parada en Vigo. Se le pudo ver pasando A Marola cerca de las 17.00 horas para continuar con su itinerario europeo, siendo esta la sexta parada que hace en A Coruña en lo que va de año.

Ya el martes tuvieron que tomarse medidas de precaución en su travesía desde Southampton cerrando y vaciando sus piscinas y jacuzzis por el oleaje y las rachas de viento de hasta 62 nudos.