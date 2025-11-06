Quince propuestas para el concurso para definir los futuros usos de los muelles de A Coruña

Vista de los muelles urbanos Puerto de A Coruña

El concurso público para la redacción del Máster Plan de Coruña Marítima, que definirá los futuros usos de la fachada marítima de la ciudad, ha terminado su fase de presentación de candidaturas, con un total de 15 propuestas recibidas, según han hecho público las administraciones públicas implicadas, Ayuntamiento, Xunta y Estado.

Una empresa solicita seguir en el Puerto Interior de A Coruña hasta 2032, a la espera de los futuros usos de la fachada marítima Más información

En los próximos días se reunirá la Mesa de Contratación, que procederá a la apertura de la documentación general presentada y a la identificación de las empresas y uniones temporales de empresas (UTEs) participantes.

A partir de ese momento, se abrirá un plazo de dos meses durante el que se procederá a seleccionar los cinco finalistas, de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El Máster Plan salió de nuevo a concurso público el pasado mes de octubre después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obligase a repetirlo con cambios en las bases.

Selección

Una vez seleccionados los cinco equipos finalistas, se abrirá un período de cinco meses para que estos preparen sus propuestas. Cada una de las cinco ofertas será valorada con criterios que tendrán en cuenta la calidad técnica de la propuesta, su funcionalidad, los aspectos ambientales y los aspectos económicos.

Se abrirá un plazo de dos meses durante el que se procederá a seleccionar los cinco finalistas

De esta evaluación saldrá la adjudicataria del Máster Plan y en ese momento ya se conocerá la maqueta de todo el proyecto.

El equipo ganador dispondrá entonces de un año para desarrollar el plan director del proyecto Coruña Marítima, así como todos los anexos y documentos complementarios que figuran en las bases. Este proceso busca seleccionar el equipo responsable de diseñar el futuro del Puerto Interior y su integración con la ciudad.

El importe de la licitación es de tres millones de euros, que serán financiados por las seis administraciones que impulsan el proyecto: Xunta de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y la Autoridad Portuaria.