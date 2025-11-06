El Colegio Británico llevará el nombre de A Coruña a la final internacional del torneo escolar “Pequeños Gigantes”

El Colegio Británico de A Coruña participará en el torneo internacional de Ajedrez en León

El ajedrez gallego volverá a tener acento coruñés. El Colegio Británico de A Coruña representará a Galicia en la Final Internacional del Torneo de Ajedrez Escolar “Pequeños Gigantes”, que se celebrará el próximo sábado 22 de noviembre en León.

El torneo, impulsado por la Fundación RMD, reunirá a 64 equipos de distintos puntos de España, además de Noruega y Polonia, con la participación de más de 300 escolares de entre 6 y 12 años. Los equipos, formados por entre cuatro y seis jugadores, disputarán partidas rápidas de veinte minutos bajo un formato de liguilla y eliminatorias, con una gran final en modalidad Armagedón, donde las piezas blancas deben ganar para proclamarse campeonas.

Ajedrez con valores

El certamen “Pequeños Gigantes” nació en 2021 con el objetivo de unir educación, deporte e inclusión, y se ha convertido en un referente internacional del ajedrez escolar. Promueve valores como la concentración, la cooperación y el respeto por el rival, además de la igualdad, con un 40% de participación femenina, y la sostenibilidad, ya que las piezas del torneo están fabricadas con caucho reciclado, apostando por la economía circular.

Un encuentro con espíritu gallego

Desde la organización, destacan la importancia de la presencia coruñesa en esta edición:

“Nos hace mucha ilusión que el Colegio Británico de A Coruña esté en la final. Galicia siempre ha tenido una gran tradición en el ajedrez educativo, y este equipo representa perfectamente ese espíritu de superación y compañerismo”, señalan los responsables del torneo.

El evento contará además con la colaboración de Norway Chess y de la Gran Maestra femenina Keti Tsatsalashvili, que participará en las actividades paralelas del campeonato.