Los dos nombres que están detrás de los nuevos edificios que construye Inditex

Nuevo edificio que albergará las oficinas de Zara German Barreiros

El gigante de la moda Inditex se ha embarcado en múltiples proyectos para ampliar su sede central del polígono de Sabón, en Arteixo, durante los últimos años. El más relevante es la construcción de las nuevas oficinas de Zara, una actuación que cuenta con un presupuesto próximo a los 280 millones de euros. Al mismo tiempo, también ejecuta un comedor para sus empleados y un inmueble que estará destinado a servicios generales. En el pasado acometió proyectos similares, como el nuevo espacio para el departamento de Zara.com.

“Javier Monteoliva Díaz, en nombre de Inditex SL con CIF A15075062 aportó nueva solicitud de licencia”. Esta es una frase que aparece en las solicitudes que ha realizado la empresa para lograr los permisos administrativos correspondientes para poder poner en marcha estas iniciativas.

Se trata de un histórico directivo de compañía de moda, que ha dirigido durante décadas el área jurídica, y que ocupa el puesto de secretario general del consejo de administración. Las solicitudes de licencia que la compañía remite al Ayuntamiento de Arteixo están firmadas por él.

Identidad visual

El otro nombre que también se repite es Batlleiroig, un estudio de arquitectura catalán que recibe encargos de Inditex para diseñar los nuevos edificios de su sede central. Se define, tal y como figura en su página web, como una “oficina multidisciplinar ubicada en Barcelona donde se combina la práctica del planeamiento, el paisajismo y la arquitectura”.

Además, esta firma asegura que entiende la arquitectura “como un proceso continuo donde se superponen diversas creatividades, combinando transversalidad y especialidad con diferentes técnicas con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en el resultado”.

Este estudio se encargó del diseño del inmueble de Zara.com, que alberga el departamento digital del grupo. El director general de Batlleiroig, Albert Gil Margalef, lo definió como “un nuevo edificio sobrio, equilibrado y flexible para el complejo de Inditex, que apuesta por soluciones tecnológicas de última generación orientadas hacia la autosuficiencia energética”.

Estas características, que forman la identidad visual, que describió Gil siempre están presentes en los nuevos espacios que construye Inditex. También destacan por disponer de una estructura moderna y de líneas rectas, con una fachada predominantemente blanca y superficies lisas, además de contar con grandes ventanales.