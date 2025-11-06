Ana María Patiño-Osorio | "La Sinfónica de Galicia es una referencia sonora para mí"

Ana María Patiño-Osorio, en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

A pesar de lo cercano que pueda parecer su nombre, Ana María Patiño-Osorio procede de un pueblo cercano a Medellín llamado La Unión. Este jueves en Ferrol y el viernes en el Palacio de la Ópera, debuta en Galicia, una tierra que en apenas unos días ya le ha calado como “un lugar especial”.

Lo habrán dicho lo de que sus apellidos son gallegos.

No sabía que eran gallegos. Fue superinteresante. El día que llegué, me recogió una persona increíblemente amable de la orquesta y fue lo primero que me dijo: “Tus apellidos son supergallegos”. No lo sabía, sabía que eran españoles, pero no gallegos. Me siento superemocionada por esto. Quizá por eso me siento tan cercana a la ciudad.

Es su primera vez aquí, pero a la orquesta ya la conocía.

La conozco porque creo que es una referencia. Se ha transformado mucho con los años y es una referencia sonora para mí. Pero lo que mas me conecta con ella es Roberto (González-Monjas) con quien tengo una amistad de hace muchos años. Lo considero uno de mis grandes héroes musicales. Por él sé que la orquesta es maravillosa, pero estar aquí me ha cambiado para bien. Es una joya real.

Roberto González-Monjas | “La OSG no sería relevante sin ser un proyecto de comunidad” Más información

Lleva unos días, pero se ha aprendido los nombres de toda la orquesta.

De muchos, sí. Es importante para mí. Una persona que admiro mucho me dijo una vez que cuando no sabes el nombre de una persona, hay como una puerta para conocerlo. Siento que es importante, intento hacerlo siempre y al final de la semana quedarme con el mayor número de nombres posible (ríe).

¿Qué se va a encontrar el público hoy y mañana?

Es un programa muy especial porque hay como una conexión importante entre Schumann y Brahms, pero también interesante entre Dvorak y Brahms, porque tenían mucha curiosidad del uno y del otro. Hacer paralelos de Dvorak y Brahms siempre es interesante desde un punto de vista expresivo, porque en Brahms está más oculta la expresión, hay una sensación todo el tiempo de intimidad, aunque es muy personal. Con Dvorak la expresión es directa, como un libro abierto. Y Schumann es una figura importantísima en la obra de Brahms.

"En esta profesión, la experiencia lo es todo. Siento que cada semana que tengo un programa nuevo, algo que cambia dentro de mi" Ana María Patiño-Osorio

A pesar de su juventud, lleva muchos años dirigiendo. ¿Le ha supuesto la edad algún problema alguna vez?

Creo que todo viene con la experiencia y, afortunadamente, he tenido mucha experiencia, sobre todo en los últimos dos años. He trabajado con orquestas muy buenas. En esta profesión la experiencia lo es todo. Siento que cada semana que tengo un programa nuevo, algo cambia dentro de mi, es un asunto de convicción. En este momento me siento muy distinta a cómo me sentía cuando empezó y creo que falta un montón. Creo que hay una presión, natural. No importa en qué nivel, siempre hay que hacerlo bien. Creo que hay que confiar en la experiencia y que te va a llevar ahí, hay que tener mucha convicción.

La acaban de nombrar directora musical de la Filarmónica de Medellín.

Es algo maravilloso, porque no pensé que iba a llegar tan pronto. Es una maravilla, porque veo que se abre un camino distinto, porque la orquesta está mirando a un futuro muy diferente y puedo trabajar por mi país.