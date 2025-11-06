Alcampo celebra el 40 aniversario de la apertura del primer hipermercado de A Coruña como motor comercial y social de la ciudad

Celebración del 40 aniversario de Alcampo

Alcampo está de cumpleaños. El hipermercado de de Palavea en Coruña ha celebrado su cuarenta aniversario con un acto en el propio centro que ha reunido a colaboradores, proveedores, clientes y autoridades, y que ha contado con la participación del director Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro, y de la concelleira de Emprego, Comercio e Mercados de A Coruña, Diana Sobral Cabanas.

Inaugurado en 1985, fue el primer hipermercado que la compañía abrió en la provincia (el segundo de Galicia) y desde entonces ha sido un motor principal de la actividad comercial de la ciudad. Bajo el lema “40 años volando juntos”, el aniversario ha servido para repasar la trayectoria de un hipermercado que oferta más de 50.000 referencias distintas de productos, y ha pemitido poner en valor su aportación económica, social y medioambiental a la comunidad gallega.

“Desde aquel noviembre de 1985, hemos evolucionado al mismo ritmo de la sociedad, sin perder nuestra esencia, y nos hemos convertido en un lugar no solo para hacer la compra. Somos parte activa de la vida de esta ciudad. Aquí se crea empleo, se tejen vínculos, se construye comunidad”, ha afirmado Daniel Enríquez Rosande, director del hipermercado de Palavea.

Este “vuelo compartido”, como lo ha calificado, no habría sido posible sin la colaboración de una ‘tripulación’ excepcional: clientes, proveedores y, en especial, los trabajadores y trabajadoras que ‘pilotan’ cada día este proyecto. Con una plantilla de 202 colaboradores, el hipermercado es hoy un ejemplo del compromiso de Alcampo con el empleo, la formación y la promoción interna, según ha subrayado Enríquez, para quien ellos son “los artífices de que Alcampo siga siendo una referencia para tantas familias coruñesas”.

Ese compromiso con la tierra se extiende también al tejido productivo gallego. Solo en 2024, Alcampo realizó compras por valor de más de 224 millones de euros a 400 proveedores de Galicia, de los que 111 son pequeños productores locales que abastecen a las tiendas más próximas a su lugar de producción.

“Cada día, los lineales de las 21 tiendas que posee Alcampo en la Comunidad (siete de ellas hipermercados) se llenan del trabajo y el talento de cientos de proveedores gallegos que aportan sabor e identidad a nuestra oferta”, ha destacado el director territorial de Alcampo en Galicia, J. Pablo Jiménez Jiménez, quien ha asegurado que esta estrecha colaboración con cooperativas, lonjas, conserveras, ganaderos, agricultores, pescaderos y pequeños productores refuerza la apuesta de la compañía por el producto de kilómetro cero, impulsando la economía local y dando visibilidad a los sabores y tradiciones de Galicia.

La compañía mantiene acuerdos con algunas de las lonjas más emblemáticas de la Comunidad, como Ribeira, Burela, Cedeira, Ferrol, Celeiro, Vigo o A Coruña, y colabora con productores que forman parte del programa “Cultivamos lo Bueno”, que pone en valor alimentos con sello gallego, desde el porco celta hasta la Ternera Gallega o las conservas y lácteos elaborados en origen.

Evolución

En el transcurso del evento, se ha recordado también la transformación del centro a lo largo de estas cuatro décadas. Desde la primera reforma integral en 2013, sobre los más de 9.400 metros de superficie del hipermercado, hasta la apuesta actual por la sostenibilidad, el producto de kilómetro cero y la inclusión, Alcampo ha sabido evolucionar con los tiempos sin perder de vista su propósito original: estar al servicio de todas esas personas que apuestan, como lo hace Alcampo, por “lo bueno, lo sano y lo local”.

Además, tanto Enríquez como Jiménez han destacado el trabajo conjunto que Alcampo mantiene con Down Coruña, con quien desarrolla actividades como jornadas de limpieza de playas y espacios naturales, un reflejo del enfoque inclusivo y sostenible de la compañía.

La celebración del aniversario ha sido un momento propicio para agradecer la confianza de los clientes, el esfuerzo de los colaboradores y la dedicación de los proveedores gallegos, pero también la ocasión para reafirmar el compromiso con el futuro, con Galicia, con sus gentes y con sus productos, manteniendo vivo el propósito de ‘comer bien, vivir mejor, cuidando el planeta’.

“Queremos seguir caminando -volando- junto a esta ciudad porque este vuelo colectivo tiene aún muchos destinos por descubrir”, ha concluido el director del hipermercado.