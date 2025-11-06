Abel Caballero presume de que Vigo tiene latitud neoyorquina... pero A Coruña está más cerca de Nueva York

Vista de A Coruña con la salida hacia el Atlántico Quintana

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha felicitado por su victoria electoral al demócrata Zohran Mamdani, nuevo regidor de la ciudad de Nueva York. Lo ha hecho con su tradicional 'pulla' navideña por ver quién pone más luces, pero también presumiendo de compartir latitud con la ciudad estadounidense.

Sin embargo, los mapas le quitan la razón. Y si en distancia en kilómetros se habla, A Coruña incluso está más cerca de Nueva York que Vigo. "Mis felicitaciones al alcalde de Nueva York por un éxito histórico, arrollador", inicia su mensaje a través de las redes sociales el regidor olívico, acompañado de los sones de la música de la canción de Bad Bunny 'NUEVAYoL'.

Abel Caballero aparece ante el puerto de Vigo y asegura que lo hace porque a su "espalda, al oeste verdadero, en la misma latitud y cruzando el Atlántico, está Nueva York". "Somos dos ciudades tan unidas por la forma de entender las latitudes", afirma Caballero, que recuerda también que Vigo y Nueva York tienen "la referencia de quién hace la mejor Navidad": "Es cierto, querido alcalde, que la hace Vigo, pero da igual, mis felicitaciones, porque tu éxito fue magnífico para el mundo entero, enhorabuena". Sin embargo, los mapas le quitan la razón a Abel Caballero, en lo que a coordenadas se refiere.

La ciudad de Vigo no se encuentra en la misma latitud que Nueva York, aunque sí a pocos grados. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las coordenadas de latitud de Vigo son 42° 14' 50'', mientras que las de Nueva York son 40°42'46", es decir, un par de grados de desviación con respecto a la ciudad olívica. Son también pocos los grados de desviación en la latitud de A Coruña, que tiene unas coordenadas 43°21'38"N.

En lo que sí A Coruña adelanta a Vigo es en distancia. Así lo certifican tanto la inteligencia artificial como aplicaciones como Google Earth. La ciudad coruñesa está más cerca de Nueva York que la villa de Abel Caballero. Google Earth muestra que entre A Coruña y Nueva York hay 5.296,07 kilómetros, mientras que de Vigo a la ciudad de los rascacielos hay 5.316,56 kilómtros.

Refrendan estas distancias, con pequeñas variaciones, inteligencias artificiales como Chat GPT, Grok o Gemini. Así, según la primera, A Coruña tiene 23 kilómetros menos hasta llegar a Nueva York que Vigo; Grok reduce la diferencia a escasos ocho kilómetros y Gemini la sube a 27.