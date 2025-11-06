A Coruña capea el temporal con un sobresaliente en conducción extrema

Atasco en Alfonso Molina en medio de un chaparrón de lluvia Esther Durán

Desde que Fernando Alonso se coló en la vida y los televisores de media España, hace ya dos décadas, los españoles han hecho un curso acelerado de ingeniería, hasta el punto de ser capaces de montar y desmontar mentalmente un motor, y hacerlo, a su juicio, con autoritas. Sin embargo, los que parecen llevar a la práctica mejor que nadie esos conocimientos con los neumáticos de mojado son los coruñeses, a los que un temporal afecta tanto como la nieve a un esquimal.

Y es que, a pesar de los vientos de 100 kilómetros por hora, las inundaciones, las bolsas de agua o las alcantarillas a rebosar, las incidencias del tráfico han sido nulas. O casi. De hecho, la alerta amarilla, activa entre el martes y el miércoles, se saldó con un expediente prácticamente inmaculado, que pone de manifiesto la experiencia de buena parte de los conductores. Una pequeña colisión entre dos coches en la avenida Salgado Torres fue todo el bagaje negativo del miércoles.

Ya en la mañana del jueves, y con Alfonso Molina todavía congestionado por la hora punta de entrada a los trabajos y las obras en el entorno, un alcance sin daños entre dos vehículos a la altura de la gasolinera, en dirección salida, rompió esa dinámica y provocó retenciones a partir de las 08.20 horas. La actuación de la Policía Local hizo que rápidamente se recuperase la normalidad.

Menos preparados parecen algunos elementos del mobiliario urbano, que expuestos a las fuertes rachas obligaron a los Bomberos a una larga lista de intervenciones. Una de las más llamativas tuvo lugar el martes, con el desprendimiento de parte de una fachada en la avenida de La Marina, además de varios saneamientos en edificios para evitar males mayores. Con esa intención también se realizó la actuación, en la madrugada del miércoles al jueves, en la calle Montes. Una rama cayó encima de unos cables, lo que suponía una amenaza para la seguridad de los vehículos que circulaban. Pero eso ya son elementos que exógenos, que no tienen que ver con la probada fiabilidad, destreza y experiencia de los coruñeses en mojado. Ni que 'El Nano' hubiera nacido en la Sagrada y le llamaran 'El Neno'.